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Teknoloji
Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Windows 10'u ücretsiz kullanmanın yolu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Windows 10'u ücretsiz kullanmanın yolu
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Microsoft'un milyonlarca bilgisayarda kurulu olan işletim sistemi Windows 10, kullanıcı kitlesini günbegün artırıyor. Ancak Windows 7 ve Windows 8.1 gibi eskiyen işletim sistemlerini kullanmakta ısrar edenler de var. Microsoft ise bu sürümleri kullananların Windows 10'a ücretsiz geçiş yapmasını sağlıyor.

Windows 10'un yayınlanmasıyla birlikte Windows 8.1 ve Windows 7 işletim sistemini kullananların ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yapması sağlanmıştı. Gerçekleştirilen kampanyanın 2016 yılında sona erdiği düşünülse de, kullanıcılar bugün de ücret ödemeden Windows 10'a terfi edebiliyor.

Reddit'te yer alan paylaşıma göre Windows 7 veya Windows 8.1'in gerçek lisansına sahipseniz, Windows 10'a ücretsiz geçiş mümkün. Ancak lisansın bulunmadığı durumlarda bu mümkün olmayacak.

Windows 10u ücretsiz kullanmanın yolu

Windows 10'a güncelleme yapmak için Microsoft'un internet sitesine girebileceğiniz gibi Windows ayarlarından Güncelleme yolunu da takip edebilirsiniz. Microsoft'un halen bu fırsatı sunuyor olması, dikkate değer bir nokta.

Özellikle de Windows 7’nin desteğinin kesilmesiyle ve Windows 8’in hiç de stabil olmayan bir işletim sistemi olmasıyla beraber bu ücretsiz Windows 10 yükseltmesi oldukça mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.


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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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