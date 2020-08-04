Windows 10'a güncelleme geldi, bilgisayarlar yavaşladı

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için belirli aralıklarla güncelleme çıkıyor. Bu güncellemelerin kimisi işletim sistemine yeni özellikler eklerken, kimi de güvenlik açıklarını kapatıyor ve bilgisayarların performansında artışa neden olması bekleniyor.

Ancak bazı güncellemeler var ki tüm bunları yapmak yerine bazı sorunlara yol açıyor. Microsoft'un yayınlaması ve bilgisayarlara yüklenmesiyle ortaya çıkan sorunla ilgili konuşan şirket, KB4559309 yapı numaralı Windows 10 güncellemesinin bilgisayarları ağırlaştırdığını kabul etti. Güncelleme sonrası önyükleme normalden daha uzun sürerken işletim sistemi gözle görülür derecede ağırlaştı.

Uygulamaların açılış hızı düşerken, web sayfalarının dahi bazı bilgisayarlarda yavaş yüklendiği belirtiliyor. Güncellemenin oyunlara da olumsuz etkisi olmuş. Bazı kullanıcılar Microsoft'a oyunların FPS değerinin düştüğüne dair geri bildirimde bulunmuş.

Microsoft, yeni bir güncelleme hazırlığında ve bu güncelleme gelene kadar kullanıcılar ya bu güncellemeyi bekleyecek; ya da Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanarak bir önceki Windows 10 sürümüne geri dönecek.



