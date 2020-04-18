Windows 10 Sistem Gereksinimleri Neler? Windows 10 İçin Önerilen Ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Bilgisayarların daha ziyade oyun için kullanılmaları, yeni oyunların daha kapsamlı sistemlerde çalışmaları, bilgisayar kullanıcılarının yeni taleplerde bulunmasını sağlıyor. Windows da bu talepler doğrultusunda sürekli olarak yeni güncellemeler yapıyor. Bu doğrultuda oyun dünyasının Windows 10 işletim sistemini zorunlu olarak istediğini görebilirsiniz.

Bilgisayarın görevini yapabilmesi belirli bir işletim sistemine ihtiyacı vardır. Bilgisayar dünyasında en bilinen ve kullanılan işletim sistemleri Windows’tur. İnternetin ve oyun dünyasının gelişmesi, doğal olarak işletim sistemini de etkiliyor. Yeni uygulamaları bilgisayarın kaldırabilmesi için işletim sisteminin de güçlü olması gerekiyor. Bu doğrultuda Windows da 8.1 Update işletim sisteminden sonra Windows 10’u piyasaya sürdü.

Windows 10 Sistem Gereksinimleri

Bilgisayarınıza Windows 10’ u yükleyebilmeniz için bilgisayarınızda Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 Update yüklü olmalıdır. Aksi takdirde, Windows 10’u yükleseniz bile çalıştıramazsınız. Minimum 1 GHz işlemciye, 32 bit için 1,64 bit için 2 GB rame ihtiyacınız bulunuyor.

32 bit işletim sistemi için 16, 64 bit işletim sistemi için 20 GB sabit alan gerekiyor. WDDM 1.0 sürücüsüyle DirectX 9 grafik kartına ve 800x600 ekrana ihtiyacınız vardır.

Bilgisayarınızda aynı anda birkaç işlemi yapabilmek ve sekmeyi açabilmek için önerilen windows 10 sistem gereksinimleri bulunuyor. Özellikle Ram’in en az 4 GB olması tavsiye edilir. Sabit alanın en az 32 GB, ekran çözünürlüğünün de 1024 x 600 olması öneriliyor.