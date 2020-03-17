Windows 10 kullanıcı sayısı açıklandı, dudak uçuklattı

Şirketin 1 milyar kullanıcı bandını aşmasıyla birlikte önemli bir başarı yakalanırken, diğer yandan her 6 ayda 100 milyon yeni kullanıcının Windows ailesine katıldığı görülüyor. Düzenli olarak büyümesini sürdüren Windows 10, SSD disklerle birlikte kullanıldığında yüksek performansla çalışıyor ve yüzde 100 disk kullanımı gibi hatalar ortaya çıkmıyor.

Microsoft, Windows 10'un yayınlandığı ilk günden itibaren 3 yıl içinde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyordu. Ancak özellikle telefon tarafında isteneni veremeyen Windows'un böylesi bir gecikme yaratmasıyla hedeflenen rakama biraz daha geç ulaşıldı.



Microsoft, sadece işletim sistemini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda bu işletim sistemini kullanan cihazlar da piyasaya sürüyor. Şirket, son olarak Surface Neo, Surface Duo gibi farklı tarzlara sahip cihazlarını görücüye çıkarmıştı.

Windows 7 ve Windows XP kullananların sayısı azaldıkça, Windows 10'un kitlesi de daha fazla büyüyecek.



