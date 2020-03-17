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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.03.2020 - 08:33,Son Güncelleme:/

Windows 10 kullanıcı sayısı açıklandı, dudak uçuklattı

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Windows 10 kullanıcı sayısı açıklandı, dudak uçuklattı
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Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10, kullanıcı kitlesini günden güne artırıyor. Şirket, Mart ayı itibariyle Windows 10 kullananların sayısının 1 milyarı aştığını söyledi.

Şirketin 1 milyar kullanıcı bandını aşmasıyla birlikte önemli bir başarı yakalanırken, diğer yandan her 6 ayda 100 milyon yeni kullanıcının Windows ailesine katıldığı görülüyor. Düzenli olarak büyümesini sürdüren Windows 10, SSD disklerle birlikte kullanıldığında yüksek performansla çalışıyor ve yüzde 100 disk kullanımı gibi hatalar ortaya çıkmıyor.

Microsoft, Windows 10'un yayınlandığı ilk günden itibaren 3 yıl içinde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyordu. Ancak özellikle telefon tarafında isteneni veremeyen Windows'un böylesi bir gecikme yaratmasıyla hedeflenen rakama biraz daha geç ulaşıldı.

Windows 10 kullanıcı sayısı açıklandı, dudak uçuklattı

Microsoft, sadece işletim sistemini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda bu işletim sistemini kullanan cihazlar da piyasaya sürüyor. Şirket, son olarak Surface Neo, Surface Duo gibi farklı tarzlara sahip cihazlarını görücüye çıkarmıştı.

Windows 7 ve Windows XP kullananların sayısı azaldıkça, Windows 10'un kitlesi de daha fazla büyüyecek.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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