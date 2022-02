Windows 10 ile dosyalarınızı böyle yedekleyin!

Haberin Devamı

Windows 10, önemli dosyalarınızı, dilerseniz tüm dosyalarınızı yedeklemenizi sağlıyor. Çalışan sistemin bir görüntüsünü alın ve sorun yaşadığınızda doğrudan geri yükleyin.

Fotoğrafları,belgeleri ve şarkıları yedekleyin!

Windows'un baştan kurulması can sıkıcı olsa da,yerine bir daha koyamayacağınız video ve fotoğrafları kaybetmenin vereceği sıkıntı ve acıyla kıyaslanamaz. Bu durum pek çok dosya için geçerli.

Windows 10'un yerleşik olarak sunduğu OneDrive, bu klasörleri otomatik olarak yedekleyerek,diskinizde meydana gelebilecek olası bir kayıpta verilerin güvende kalmasını sağlıyor.

Günümüzde medya boyutlarının büyüklüğü göz önüne alındığında,bulut depolamanın sağlıklı çalışabilmesi için hızlı ve yüksek kotalı internet bağlantısı şart.Ayrıca Microsoft 5 GB(eski kullanıcılar için 15 GB) depolama alanı ile sınırlı.

Büyük hacimli yedekler için yerel depolama hala en hızlı,ekonomik,mantıklı ve kolay bir yöntem. Tüm ihtiyacınız olan ikincil bir harici\dahili sabit disk ya da ağ diski. Windows 10 ile birlikte gelen dosya geçmişi özelliği, dosyanın her düzenlemeden sonraki halini de kayıt altına alabiliyor.Böylece bir fotoğrafta yaptığınız değişiklikten memnun değilseniz,değişikliği kaydettikten sonra bile orijinal sürümü geri getirebiliyorsunuz.

1) Hazırlıkları tamamlayın

Dosya geçmişi kullanışlı ve kurtarma konusunda başarılı. Ancak her dosyanın birkaç yedeğini almak,tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir alan gerektiriyor. Dolayısıyla ikincil bir sabit disk, USB bellek ya da ağ diskine ihtiyacınız olacak.