Windows 10 için 20 klavye kısayolu!
Windows 10'lu PC'nizi daha hızlı ve verimli kullanmak için, bu klavye kısayollarını bilmelisin.
Windows 8'den veya Windows 8.1'den gelen bir Windows 10 kullanıcısı iseniz, yeni işletim sisteminizin klavye ve fareye daha yatkın olduğunu fark etmişsinizdir. Windows 8'in dokunmatiğe yönelmesinin ve masaüstünübiraz unutmasının ardından Windows 10, bilgisayar kullanıcılarının çoğunun klavye ve fareyi kullandığı gerçeğini kabul ederek masaüstünü tekrar eski yerine, hatta daha yukarıya taşıdı.
CTRL + C ile kopyalayıp ve CTRL + V ile yapıştırmayı bilmeyen artık neredeyse yok. Ancak Windows 10'da çok daha fazlası var. İşlem merkezini açmaktan sanal masaüstleri arasında geçişe, birçok işlemi klavye kısayollarıyla fareden çok daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.
Klavye kısayollarını hafızanıza kaydetmeniz gerektiği doğru. Ancak bunu yaptığınızda farenizle menüler arasında dolaşmanıza gerek kalmadığını ve hızlandığınızı fark edeceksiniz. Aşağıda en önemli 20 klavye kısayolunu sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan bazıları Windows 10'la geldi, bazıları önceki Windows'larda da bulunuyordu. Ama geldiği yer neresi olursa olsun, hepsinin işinizi kolaylaştıracağından şüpheniz olmasın.
1. Hey Cortana bize yok ama
Windows 10'un dijital asistanı, dilimizi konuşmuyor ve anlamıyor. Microsoft bu yüzden onu bizlere hiç göstermemeyi tercih ediyor. Ancak Cortana'yı çağırmakta kullanılan Windows + Q kısayolunu kullanarak Windows 10'un arama işlevini ekrana getirebilir ve sisteminizdeki kısayollar arasında arama yapabilirsiniz.
2. Neler yeni?
Windows 10'daki işlem merkezi, tüm uyarıları ve hızla açıp kapayabileceğiniz birkaç ayarı tek bir yerde topluyor. Yeni epostalarınıza, randevularınıza ve diğer uyarılarınıza göz atmak için Windows + A klavye kısayolunu kullanabilir, işlem merkezini hızla açabilirsiniz.
3. Snap işlevi
Windows 10, pencereleri ekranın dört köşesinden birine kolayca yaslamanızı sağlayan "snap" işleviyle geliyor. Bu işlevi dokunmatik ekran veya fareyle etkinleştirmek yerine, klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz.
Windows + sol ok tuşuna bastığınızda etkin olan pencerenin sola yaslandığını göreceksiniz. Bunun ardından Windows + yukarı ok tuşuna basarak pencereyi ekranın sol üst çeyreğine sığacak biçimde boyutlandırabilirsiniz. Windows tuşunda basılı tutarken, pencereyi taşımak istediğiniz yöne basmanız yeterli.
4. Sanal masaüstü
Sanal masaüstleri, çalışmanızı düzene koymanızı sağlayacak sanal alanlar oluşturmanızı sağlıyor. Örneğin Outlook ve web tarayıcınızın olduğu bir masaüstü oluşturabilir, sevdiğiniz Windows 10 uygulamalarını bir başka masaüstünde bir araya getirebilirsiniz.
Yeni bir sanal masaüstü oluşturmak için Windows + CTRL + D klavye kısayolunu kullanın. Sanal masaüstleri arasında geçiş yapmak için Windows + CTRL + Sol yön tuşu veya Windows + CTRL + Sağ yön tuşunu kullanın.
Tüm sanal masaüstlerini görmek için Windows + Tab kısayolunu kullanmanız yeterli. Etkin sanal masaüstünü kapatmak için Windows + CTRL + F4 kısayolunu kullanın.
Video kaydedin, ayarları değiştirin
5. Işıklar, kamera, motor
PC'nizde videolu bir kılavuz hazırlamak istiyorsanız, Windows + G kısayoluyla oyun çubuğunu çalıştırın. Uygulama şu an ne yazık ki tüm ekranı kaydedemiyor; sadece etkin pencereyi kaydedebiliyorsunuz. Oyundan kayıt yapmak isterseniz, sisteminizin güçlü bir ekran kartına sahip olması gerekecek. Uygulamalarda kayıt yapmak için entegre grafik kartları yeterli olacaktır.
Kaydı etkin pencerede otomatik olarak başlatmak için Windows + Alt + G kısayolunu, durdurmak için Windows + Alt + R kısayolunu kullanın.
6. Kişiselleştirin
Windows 10'un ayarlarına ulaşmanın birkaç yolu var. En kolay ve hızlı yol ise bir klavye kısayolundan geçiyor. Windows 10'un Ayarlar menüsüne ulaşmak için Windows + I kısayolunu kullanabilirsiniz.
7. Masaüstüne göz atın
Birden fazla pencereyle çalışıyorsanız ve masaüstüne hızla göz atmanız gerekirse, Windows + , (virgül) klavye kısayolunu kullanın ve Windows tuşunu basılı tutun. Açık tüm pencereler geçici olarak saydam hale gelecek ve siz tuşu bırakana kadar böyle kalacak.
8. Masaüstüne dönün
Amacınız masaüstüne göz atmak değil, oraya tamamen dönüp örneğin bir dosyayı açmaksa, Windows + D kısayolunu kullanın. Aynı kısayolu tekrar kullandığınızda açık olan pencereleriniz tekrar ekrana, eski haline gelecek.
9. Kilitleyin
Masanızı terk ederken arkanızdan gelen meraklı kişilerin PC'nizi karıştırmasına engel olmak için Windows + L klavye kısayolunu kullanın. Böylece bilgisayarınız kilit ekranına dönecek.
12. Pencereleri yönetin
Açık tüm uygulamaları pencere olarak göstermek için CTRL + Alt + Tab kısayolunu kullanın. Burada açık olan uygulamaları farklı sanal masaüstlerinde gruplandırmanız da mümkün.
13. Taşıyın
Birden fazla monitörle çalışıyorsanız, açık olan pencereyi Windows + Shift + Sol ok tuşunu kullanarak bir sonraki monitöre taşıyabilirsiniz. Pencereyi aksi yöne taşımak için Windows + Shift + Sağ kısayolunu kullanın.
Ekranlar arasında geçiş yapmanız gerekirse, Windows + P kısayolunu kullanın. İş yerinde sunum yapan kullanıcılar, bu kısayolla ekranlarını projektöre veya büyük ekrana yansıtabiliyorlar.
14. Görev çubuğu turu
Windows + T tuşlarını kullanarak Görev çubuğu içerisinde dolaşabilirsiniz. Windows tuşunu basılı tutarken T'ye basın ve öğeler arasında dolaşın. İstediğiniz öğenin üzerine geldiğinizde kısayolu çalıştırmak için Enter'a basın.
Belki de daha iyi bir yol: Örneğin Windows + 4 kısayolunu kullanarak Görev çubuğundaki dördüncü programı çalıştırabilirsiniz.
15. Kapatın
Açık bir uygulamayı hızla kapatmanız mı gerekiyor? Alt + F4'e basın. Böylece fareyle sağ üstteki X simgesine ulaşmanız gerekmeyecek.
16. Görevleri siz yönetin
Programlardan bir tanesi komutlarınızı dinlemez hale geldiğinde, sistem kaynaklarını kullanmaması için onu kapatmak isteyeceksinizdir. Bunu yapmanıza izin veren araç olan Görev Yöneticisi'ni CTRL + Shift + ESC kısayoluyla çağırabilirsiniz.
17. Doğrudan silin
Dosyaları silmek için onları seçtikten sonra Delete tuşunu kullanabilirsiniz. Geri Dönüşüm Kutusu'nu atlayıp kalıcı olarak silmek isterseniz, Shift + Delete tuşunu kullanın.
18. Belgeleyin
İnternette ilginç bir görüntüye mi rastladınız? Oyununuzda büyük bir başarı mı elde ettiniz? Telefonunuzu çıkarıp ekranınızın fotoğrafını çekmenize gerek yok. PrintScreen tuşuna basın ve sevdiğiniz resim düzenleme aracını açıp CTRL + V tuşlarına basarak görüntüyü yapıştırın.
Ekran görüntüsünü direkt olarak Resimler\Ekran görüntüleri klasörüne kaydetmek isterseniz, Windows + PrintScreen tuşlarını kullanın.
19. Komut satırı kısayolları
Komut satırını hızla açmak için Windows X kısayolunu kullanın ve açılan menüden komut İstemi'ni seçin. Aynı menüden Sistem, Denetim Masası, Ağ Bağlantıları, Aygıt Yöneticisi gibi farklı sistem işlevlerine de ulaşabilirsiniz.
Komut satırında yapılan bazı geliştirmeler, metin seçip kopyalamayı kolaylaştırıyor. Örneğin Shift + Sol ok veya Shift + Sağ ok tuşlarına basarak imlecin sağındaki veya solundaki metni seçebilirsiniz. Bu kısayolları kullanırken CTRL tuşuna basarak metin bloklarını seçebilirsiniz.
Microsoft Word ve Excel'de olduğu gibi komut satırında da metinleri CTRL + C ile kopyalayabilir, CTRL + V ile komutları yazmak yerine yapıştırabilirsiniz.
20. Gizli özellikleri ortaya çıkarın
Herhangi bir dosyanın özelliklerine ulaşmak için dosyayı seçin ve Alt + Enter'a basın. Dosyanın türünü, boyutunu ve diğer ayrıntılarını görebileceğiniz Özellikler penceresi açılacak.