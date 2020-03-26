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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Windows 10 güncellemelerine 'koronavirüs' önlemi

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Windows 10 güncellemelerine 'koronavirüs' önlemi
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Microsoft, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ve bilgisayarı başından işlerini sürdürmeye çalışan kullanıcılar için güvenlik güncellemelerini yayınlamaya devam edecek; ancak yeni özellikler kazandıran güncellemeler bir süre askıya alınacak. Peki bu ne demek?

Windows 10 için yayınlananan güncellemelerin bazıları Windows'un güvenliğini artırmak için, bazıları ise yeni özellikler kazandırmak için yayınlanıyor. Yazılımsal sorunları çözen güncellemeler de sık sık çıkıyor. Ancak Microsoft, güncelleme stratejisinde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Koronavirüs nedeniyle evinden çalışmak zorunda kalan ve iş süreçlerini bu şekilde yönetenlerin işini daha da zorlaştırmamak adına güncellemeler bir süre sadece güvenlik bazlı yapılacak. Yani güvenlik güncellemeleri dışında bir güncellemeyi görmeyeceğiz, en azından iki ay.

Microsoft yetkilileri, güncelleme sonrası çalışanların herhangi bir teknik sorun yaşamaması için güncellemelerin kapsamını daralttıklarını, bu nedenle de güncellemeyi güvenlik boyutunda bir süre tutacaklarını kaydetti. Böylece güncelleme sonrası Windows'ta köklü değişiklikler olmayacak, kullanıcıların performansını kaybetme riski ortadan kalkacak.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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