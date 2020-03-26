Windows 10 güncellemelerine 'koronavirüs' önlemi

Windows 10 için yayınlananan güncellemelerin bazıları Windows'un güvenliğini artırmak için, bazıları ise yeni özellikler kazandırmak için yayınlanıyor. Yazılımsal sorunları çözen güncellemeler de sık sık çıkıyor. Ancak Microsoft, güncelleme stratejisinde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Koronavirüs nedeniyle evinden çalışmak zorunda kalan ve iş süreçlerini bu şekilde yönetenlerin işini daha da zorlaştırmamak adına güncellemeler bir süre sadece güvenlik bazlı yapılacak. Yani güvenlik güncellemeleri dışında bir güncellemeyi görmeyeceğiz, en azından iki ay.

Microsoft yetkilileri, güncelleme sonrası çalışanların herhangi bir teknik sorun yaşamaması için güncellemelerin kapsamını daralttıklarını, bu nedenle de güncellemeyi güvenlik boyutunda bir süre tutacaklarını kaydetti. Böylece güncelleme sonrası Windows'ta köklü değişiklikler olmayacak, kullanıcıların performansını kaybetme riski ortadan kalkacak.



