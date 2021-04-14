Window Manager'da yeni bir sıfır gün açığı keşfedildi

Sıfır gün güvenlik açığı, temelde bilinmeyen bir yazılım hatasından kaynaklanıyor ve saldırganların kötü niyetli faaliyetlerini gizlilik içinde yürütmesine izin vererek beklenmedik ve yıkıcı sonuçlara yol açıyor.

Kaspersky uzmanları CVE-2021-1732 açığını analiz ederken, yeni bir sıfır gün açığı daha keşfetti ve Şubat ayında Microsoft'a bildirdi. Açığın gerçekten sıfır gün olduğu onaylandıktan sonra CVE-2021-28310 adını aldı.

Araştırmacılara göre bu açık, potansiyel olarak birkaç tehdit aktörü tarafından kullanılıyor. Bu, Desktop Window Manager'da bulunan ve saldırganların kurbanın makinesinde istediği kodu çalıştırmasına izin veren bir ayrıcalık artırma (EoP) açığına karşılık geliyor. Açıktan yararlananların kum havuzundan kaçmak ve daha fazla erişim için işletim sisteminde ayrıcalık elde etmek için diğer tarayıcı açıklarıyla birlikte kullanması muhtemel görünüyor.

Şirketin ilk araştırmaları tam bulaşma zincirini ortaya çıkarmadı. Bu nedenle açığın başka bir sıfır gün ile mi, yoksa bilinen, yamalı güvenlik açıklarıyla mı bağlantılı olduğu henüz bilinmiyor.

Şirketin Güvenlik Uzmanı Boris Larin, şunları ifade ediyor: “Bu açık başlangıçta gelişmiş istismar önleme teknolojimiz ve ilgili tespit kayıtlarıyla belirlendi. Bundan birkaç yıl içinde, ürünlerimizde sıfır gün açıklarını tespit eden çok sayıda istismar koruma teknolojisi oluşturduk ve bu teknolojilerin etkinliğini defalarca kanıtladık. Teknolojilerimizi geliştirerek ve güvenlik açıklarını yamamak için üçüncü taraflarla çalışarak kullanıcılarımızın savunmasını geliştirmeye devam edeceğiz."

Uzmanlar, bu tehditten korunmak için aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alınmasını öneriyor:

Yeni güvenlik açığı için yayınlanan yamaları mümkün olan en kısa sürede indirip yükleyin.

Uç nokta koruma çözümlerindeki güvenlik açığı ve yama yönetimi yetenekleri, BT güvenlik yöneticileri için bu işi önemli ölçüde basitleştirebilir.

SOC ekibinizin en son tehdit istihbaratına (TI) erişimini sağlayın.

Temel uç nokta korumasının yanı sıra, ağ düzeyinde gelişmiş tehditleri erken aşamada algılayan kurumsal güvenlik çözümleri uygulayın.