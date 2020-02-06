Wikipedia'dan sonra bu kez Imgur için erişim yasağı kaldırıldı

2015 yılından bu yana erişim yasağı bulunan ve Türkiye genelinde kullanıcıların erişemediği sosyal medya platformu Imgur'a olan yasak sürpriz bir kararla kaldırıldı. 5 Şubat tarihinde tekrar aktif hale gelen Imgur'a şu an itibarıyla herhangi bir VPN servisine ihtiyaç duyulmaksızın girilebiliyor.



Imgur, daha çok yurt dışında kullanılan bir fotoğraf uygulaması... Kullanıcılar ilginç buldukları fotoğrafları bu platforma yüklerken, Reddit başta olmak üzere pek çok internet sitesinde kullanılan Imgur yasağı boyunca kullanıcılar bu platformdaki fotoğrafları göremiyordu.



Ancak Imgur'a erişim yasağı henüz kaldırıldığından bazı kullanıcılar için erişim sorunu kısmen devam ediyor. Örneğin erişim sorunu devam edenler, halen DNS değişimi yaparak siteye erişebiliyor. Ancak bu geçici bir sorun ve birkaç gün içinde Imgur'a erişimde herhangi bir sorun kalmayacak.



