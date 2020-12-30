Wikipedia, 2020 yılında en çok arananları açıkladı

Wikipedia üzerinden 2020 yılında yapılan aramaların sonuçları paylaşıldı. Dünya gündemiyle yakından ilintili olan aramalar, bu yılın önemli gelişmelerini de ortaya koyuyor ve 2020 yılının 'özet'i de denilebilir.

Wikipedia'nın en çok arananları arasında ilk sırada Covid-19 pandemisi yer alırken, ikinci sırada ise ABD Başkanı Donald Trump kendine yer buldu. '2020 yılında ölümler' başlığına da yoğun ziyaret olurken, Joe Biden ve Kamala Harris'in sayfaları da en çok görüntülenen sayfalar arasına girdi.

İşte Wikipedia'nın 2020 yılı boyunca en çok görüntülenen içerikleri:

Covid-19 Pandemisi (Görüntülenme sayısı: 83.495.299)

Donald Trump (Görüntülenme sayısı: 56.802.201)

2020 Yılında Ölümler (Görüntülenme sayısı: 43.551.550)

Kamala Harris (Görüntülenme sayısı: 39.286.079)

Joe Biden (Görüntülenme sayısı: 35.211.256)

Coronavirus (Görüntülenme sayısı: 33.585.551)

Kobe Bryant (Görüntülenme sayısı: 33.148.742)

Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi (Görüntülenme sayısı: 29.414.543)

Elizabeth II (Görüntülenme sayısı: 29.710.948)

2020 United States presidential election (Görüntülenme sayısı: 25.521.647)

Spanish flu (Görüntülenme sayısı: 22.850.386)

Elon Musk (Görüntülenme sayısı: 22.232.893)

2016 United States presidential election (Görüntülenme sayısı: 21.780.121)

Coronavirus disease 2019 (Görüntülenme sayısı: 21.504.245)

Michael Jordan (Görüntülenme sayısı: 21.155.268)

COVID-19 pandemic in the United States (Görüntülenme sayısı: 19.638.240)

COVID-19 pandemic in India (Görüntülenme sayısı: 18.858.541)





