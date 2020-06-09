Wiki Loves Earth Yarışması ilk kez Türkiye'de de düzenleniyor

Uluslararası ödüllü fotoğraf yarışması “Viki Yeryüzünü Seviyor”, Wikipedia’nın çatı kuruluşu Wikimedia Vakfı'nın Türkiye’deki gönüllülerinin kurduğu Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye tarafından “Türkiye’deki doğal miras alanları” konusuyla ilk defa düzenleniyor.

Doğal miras alanlarının fotoğraflarının çekilmesini teşvik etmek, paylaşılan fotoğrafları yalnızca Vikipedi’de değil, her yerde herkes tarafından serbestçe yeniden kullanılabilecek bir şekilde lisanslamak ve katılımcı ülkelerin doğal miras alanlarına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen yarışmaya son katılım tarihi 30 Haziran.

Yarışmaya nasıl başvuruluyor?



Katılımcıların; milli parklar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma sahalarında çekilen, manzara, bitki, bitki örtüsü, hayvan ve benzeri fotoğrafların dahil olduğu doğal miras alanlarının fotoğraflarını çekip, yarışma sitesi üzerinden Wikimedia projelerinin resim deposu olan Wikimedia Commons sitesine 30 Haziran’a kadar yüklemeleri gerekiyor. Yarışmada değerlendirilecek fotoğrafların çekildiği tarih konusunda ise bir kısıtlama bulunmuyor.

Birinciye 300 dolar değerinde hediye kartı



Başvuru tarihi sona erdikten sonra yerel jüri fotoğrafları değerlendirecek ve Türkiye’deki en iyi 10 koruma alanını anlatan fotoğrafı seçecek. Jüri, uluslararası yarışmanın kazananlarını belirlerken teknik nitelik (keskinlik, ışık kullanımı, perspektif vb.), özgünlük ve fotoğrafın Vikipedi’de kullanılabilirliği ölçütlerini dikkate alacak.

Yarışmanın birincisine 300 dolar, ikinciye 200 dolar ve üçüncüye 100 dolar değerinde hediye kartı verilecek.

Yarışma kuralları ise şöyle:



1-Bütün fotoğraflar, fotoğrafçının kendisi tarafından yüklenen özgün eserler olmalıdır.

2-Fotoğrafların Haziran 2020 içerisinde yüklenmesi gereklidir.

3-Fotoğraflar özgür lisans ile lisanslanmış olmalıdır.

4-Katılımcıların etkin bir e-posta adresi olmalıdır.

5-Fotoğrafların çekilmesi için belirlenmiş yerlerin listesi Türkçe ve İngilizce yayımlanmıştır. Bu yerlerde çekilmiş hayvan ve bitki gibi türlerin fotoğrafları uygunca açıklanmalıdır.

6-Alt yazı ve açıklama girilmelidir.

7-Bir filigranın görünmediğinden emin olmalısınız.

8-Fotoğraf en az 2 megapiksel (1600x1200 piksel) olmalıdır.

Önceki yıllarda 40’a yakın ülkenin iştirak ettiği yarışmalar her yılın mayıs, haziran ve temmuz aylarında ülke çapında düzenleniyor. Ülkelerinde ilk 10’a giren fotoğraflar, uluslararası yarışmada yeniden değerlendirmeye girerek yılın en iyi fotoğrafı seçiliyor.