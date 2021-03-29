Wi-Fi kavramları üzerine ortak bir eğitim semineri düzenlendi

TP-Link, Türk Telekom ile ortak bir eğitim semineri düzenledi. 24 Mart 2021 tarihinde online olarak gerçekleşen seminere 100’e yakın kişi katıldı.

Türk Telekom kurulum ekiplerini, Wi-Fi kavramları ve ürünleri konusunda bilgilendirmek için düzenlenen seminerin asıl amacı ise son kullanıcılara daha iyi çözüm sağlayıp hizmet vermek. Bu nedenle online seminerde marka bağımsız olarak Wi-Fi kavramları, ürün grupları hakkında bilgi verildi. Kullanıcıların Wi-Fi açısından yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sorunların da ele alındığı seminerde, sorun tipine uygun çözümler katılımcılara tanıtıldı.

Kavramları, çözümleri daha iyi tanıyan Türk Telekom ekibinin, kullanıcı ihtiyaçlarını da daha iyi belirleyip en uygun çözümü sunacağını söyleyen TP-Link ISP Satış Direktörü Ersin Akbulak, “TP-Link olarak uzun yıllardır Türk Telekom’un ürün sağlayıcıları arasındayız. Bu nedenle Türk Telekom’dan gelen bu eğitim semineri isteğini çok olumlu bulduk” diyor. Türk Telekom önderliğinde gerçekleştirilen bu seminer ile Wi-Fi kavramları ve çözümleri hakkında kurulum ekiplerinin daha iyi bilgi sahibi olduğunu belirten Akbulak, “Son bir yıldır yaşanan salgın nedeniyle kullanıcı taleplerinde de patlama oldu. Özellikle uzaktan eğitim ve evden çalışma kavramları, evlerdeki WiFi ihtiyaçlarını artırdı. Bu alanda hizmet veren her şirketin ve ekibin iş yükü de arttı” diyor ve verilen eğitimin bu döneme denk gelmesinin önemine dikkat çekiyor.

Eğitim seminerine katılanların sorularının da tek tek cevaplandığı seminerin son derece verimli geçtiğini söyleyen Akbulak, “Bu eğitimin yararlı sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyoruz. En fazla yararlanan grup da kuşkusuz son kullanıcılar, Türk Telekom aboneleri olacak. Benzer çalışmaları hem Türk Telekom hem de diğer internet servis sağlayıcılar ile yapmaya açığız” diyor.