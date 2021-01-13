Wi-Fi 6 teknoloji hangi avantajları sunuyor?

Wi-Fi 6 başka bir deyişle 802.11ax teknolojisinin sunduğu en önemli avantaj elbette yüksek bağlantı hızları. Bir önceki Wi-Fi standardına oranla üç kat daha fazla hız sunuyor. Bu nedenle ağ bağlantısından yüksek hız bekleyen kullanıcılar, örneğin online oyun oynayanlar Wi-Fi 6 teknolojisini tercih edebilirler.

Hızın yanı sıra belki de Wi-Fi 6’nın sunduğu en önemli avantaj, çoklu erişim desteği. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde, çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor ve buna göre bir kaynak birimi ayırıyor. Böylece ağa sürekli bağlı ve veri aktaran cihazlar ile arada bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor. Çok sayıda cihazın bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle Wi-Fi 6 teknolojisini tercih etmesi önerilen bir diğer kullanıcı tipi ise evinde ağa bağlı çok sayıda cihaz olanlar ya da küçük ofisler.



Wi-Fi 6 daha önceki Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük uyumlu olduğundan eski Wi-Fi cihazlarının tümü bir Wi-Fi 6E router ile çalışıyor. Wi-Fi 6’nın bir uzantısı olan Wi-Fi 6E, 6 GHz frekansındaki bantın dışında Wi-Fi 6 teknolojisini temel alıyor.

OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini bir araya getiren Wi-Fi 6 ağ verimliliğini artırıyor, çok sayıda cihazın kullanıldığı ortamlarda daha etkili çalışıyor ve Wi-Fi 5’e (802.11ac) kıyasla 4 kat daha fazla kapasite sunuyor. OFDMA ile birden fazla cihazdan gelen sinyaller birleştirilip aynı anda aktarılabiliyor. Bu da gecikmelerin azalmasını, daha akıcı ve hızlı bir WiFi deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Wi-Fi 6’daki bir diğer özellik olan Hedef Bekleme Süresi (Target Wait Time - TWT) ise veri iletimini belirli bir zaman programına bağlama olanağı sunuyor. Böylece IoT sensörleri gibi cihazlar daha uyku modunda daha uzun süre kalarak daha az güç tüketiyor. Bu da bu cihazların pil ömrünü 7 kata kadar artırıyor.