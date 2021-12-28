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Wi-Fi 6, 2022’de 5G’yi sollayacak

#Deloitte#Wi-Fi 6#5G
Wi-Fi 6, 2022’de 5G’yi sollayacak

Deloitte’un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre 2022’de Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazların satışı 5G uyumlu cihazlara büyük fark atacak. Wi-Fi 6 teknolojisi, kablosuz bağlantının geleceğinde büyük rol oynayacak.

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Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapora göre 5G teknolojisi son dönemde kamuoyunun gündeminde daha sık yer alsa da Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazların satışı, önümüzdeki birkaç sene içinde 5G uyumlu cihazları geride bırakacak. Deloitte’un tahminlerine göre 2022’de 5G uyumlu cihazlar pazarda 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşacak, Wi-Fi 6 teknolojili cihazların satışı ise 2,5 milyar adedi geçecek. 

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek bağlantı hızları sunulmasına imkân tanıyan Wi-Fi 6 teknolojisinin mevcut teknolojilere göre daha geniş kapsama imkânı sunduğunu hatırlattı. Evlerde duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunlarını da çözen Wi-Fi 6 teknolojisinin ileri kablosuz çözümler alanında 5G’nin önemli bir ortağı olacağını vurgulayan Aslantaş, “Wi-Fi 6 yakın gelecekte, yeni nesil bağlantı üzerinde hizmet sunan firmalara büyük faydalar sağlayacak” diye konuştu. 

Rapordan öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:

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Deloitte’un 2021 Küresel Gelişmiş Kablosuz Bağlantı Araştırmasına katılan 437 network yöneticisinin yüzde 45’i, firmalarının Wi-Fi 6 ve 5G teknolojilerini test ettiğini ya da kullandığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 98’i, firmalarının gelecek üç yılda her iki teknolojiyi de kullanmayı öngördüğünü söyledi.

Her 10 yöneticiden sekizi, gelişmiş kablosuz teknolojilerin iş yapış şekillerini, müşteriyle olan etkileşimlerini, ürün geliştirme ve iş modellerini kökten değiştireceğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 65’i Wi-Fi 6’nın 2023’e kadar en önemli ilk üç kablosuz teknoloji arasında yer alacağını öngörüyor. Bu oran 5G’de yüzde 76 seviyesinde.
Yöneticiler, gelecek beş yılda gelişecek altyapı ve uyumlu cihaz sayısındaki artışla birlikte her iki teknolojinin de hayatımızda daha önemli bir konuma yerleşeceği görüşünde.

Rapora göre Wi-Fi 6 ile 5G teknolojisi arasındaki kullanım farkı maliyetten kaynaklanıyor. Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazlar 5G uyumlu cihazlara göre daha ucuz, ayrıca bu cihazlar 5G uyumlu cihazların aksine ücretsiz ve lisansız spektrum üzerinden çalışıyor.

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#Deloitte#Wi-Fi 6#5G

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