WhatsApp'tan yeni karar: Sınırlandırdı!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni güncellemesi ile gündemde.

WhatsApp, mesajların iletilme sayısını sınırladı. Bu karar kapsamında artık kullanıcılar bir mesajı en fazla 5 defa iletebilecek.

Ayrıca 5 kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek. Bu sınırlama daha önce 20 olarak belirlenmişti.

Öte yandan bir süredir doğrulama işlemlerini daha güvenli hale getirecek 'Flash Call' isimli bir özelliği test eden WhatsApp söz konusu özelliği sadece Android platformuna entegre edecek.

Başka bir deyişle iOS uygulaması bu özellikten mahrum kalacak ve haliyle WhatsApp'ı iPhone üzerinden kullanan milyonlarca kişi bu özelliğe sahip olamayacak.

Peki 'Flash Call' ile neler değişecek? Yeni özellik ile hesap doğrulama işlemi otomatik bir çağrı ile yapılacak.

Kurulumu yaparken doğrulama işlemi için tek kullanımlık şifre veren WhatsApp son dönemde siber dolandırıcıların hedefi olmuştu.

WhatsApp çalışanı olduğunu iddia eden siber dolandırıcılar ile paylaşılan doğrulama kodları, bazı kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmesi ile sonlanmıştı.

WhatsApp'ın yeni özelliği ile bu işlem mesaj ile değil otomatik çağrı ile yapılacak.