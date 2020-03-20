WhatsApp'tan sonra Facebook'a koronavirüs güncellemesi geliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarını evlerine yollayan ve maaşlarının yanı sıra ihtiyaçlarının olabileceğini düşünerek çalışan başına 1000 dolar ikramiye dağıtmaya karar veren Facebook, bu kez genel kullanıcı kitlesi için yeni bir adım atıyor. Sahibi olduğu WhatsApp'a özel koronavirüs sayfası açan ve virüs hakkında doğru bilgileri kullanıcıların öğrenebilmesini amaçlayan şirket, bu kez Facebook'un kendisinde bir dizi yenilik yapacak.

2.2 milyar aktif kullanıcıya sahip olan Facebook, ana sayfasına koronavirüs başlığı ekleyecek ve dünyadaki son gelişmeleri bu sayfadan kullanıcılarıyla paylaşacak. Aynı zamanda Facebook, koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenleri de yine rehber formatında bu sayfasında yayınlayacak.

Facebook ve WhatsApp dışında Microsoft ise Bing arama motorunda koronavirüs çalışması yapmış ve virüs vakalarının canlı takip edilebeceği bir harita yayınlamıştı.

Sıradaki isim ise Google... Henüz aktif hale gelmeyen söz konusu koronavirüs sayfasının oldukça detaylı olacağı ve virüs hakkında önemli bilgiler içereceği düşünülüyor.