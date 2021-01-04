WhatsApp'tan kırılması güç rekor

Pandemi nedeniyle milyonlarca kişi evlerinde kaldı ve internet üzerinden iletişimde kalmayı tercih etti. Görüntülü aramalar artarken WhatsApp da önemli bir rekora imza attı.

2020 yılı sona ererken 1.4 milyar görüntülü ve sesli arama ile tüm zamanların rekorunu kırmayı başaran uygulama, geçen seneye göre de bu süreyi ikiye katlamış oldu. WhatsApp'la birlikte Facebook'un sohbet uygulaması Messenger de yoğun olarak kullanıldı ancak WhatsApp'ın yanına yaklaşamadı.







ZOOM ZİRVEDE

2020 yılında kendini en çok gösteren uygulama ise Zoom oldu. Görüntülü görüşmeleri kolaylaştıran platform, hem eğitim hem de iş için kullanıldı. Zoom'u Microsoft Teams, Google Meet gibi uygulamalar takip ederken 2021 yılında da bu platformların kullanıcı sayısını artırmaya devam etmesi bekleniyor.



WHATSAPP'IN YENİ REKLAM SİSTEMİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Diğer yandan WhatsApp'ın yeni bir reklam sistemi üzerinde çalıştığı da öğrenildi. WhatsApp, reklamları sohbet ekranlarında kullanıcının karşısına çıkarmayacak. Bunun yerine 'banner' adı verilen reklam türünün kullanılacağı yeni sistem, kullanıcılara uygulamayı görüntülemeye devam etmek için reklama tıklamaya teşvik edecek.

Pek çok uygulama ve oyunda halihazırda reklamlar bu şekilde veriliyor. WhatsApp'ta yazışırken sohbet ekranında reklam çıkmayacak olsa da, WhatsApp'ta bir süre geçirdikten sonra ekranda 15-30 saniyelik reklamların oynaması ve izlemek durumunda kalacağınızı söyleyebiliriz.

WhatsApp'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, 8 Şubat 2021 tarihinde değiştirilecek olan kullanım politikası, kullanıcılara hizmet odaklı reklam göstermeyi hedefliyor.