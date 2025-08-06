WhatsApp’tan dolandırıcılara darbe: 6,8 milyon hesap kapatıldı

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WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, dolandırıcılık girişimlerine karşı hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanıcıları uyaracak yeni araçlar geliştirdiğini açıkladı.

TANINMAYAN GRUPLARA KARŞI “GÜVENLİK ÖZETİ”

Techcrunch'a göre grup sohbetleri için sunulan yeni özelliklerden biri, "Güvenlik Özeti" (Safety Overview) oldu. Eğer kişi listenizde olmayan biri sizi tanımadığınız bir gruba eklerse, uygulama size grubun detaylarını ve güvenlik ipuçlarını gösteren bir bilgilendirme ekranı sunacak.

Bu özet sayesinde, sizi gruba ekleyen kişinin rehberinizde olup olmadığını veya gruptaki diğer kişilerin tanıdığınız biri olup olmadığını görebileceksiniz. Sohbete göz atmaya karar verirseniz, gruba dair daha fazla bağlam elde edebileceksiniz. Aksi halde, grup sohbetinden bildirim almayacak ve sessize alınmış şekilde kalacak.

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BİREBİR SOHBETLERDE DE EK UYARILAR

WhatsApp, dolandırıcıların sosyal medya veya diğer mecralarda sizinle temasa geçtikten sonra sohbeti özel mesajlaşma uygulamalarına taşıdığını hatırlatarak, bu yönteme karşı da önlemler geliştirdiğini duyurdu.

Artık kişi listenizde olmayan biriyle sohbet başlatmak üzereyken, uygulama size daha fazla bağlam sunarak temkinli olmanızı sağlayacak.

CHATGPT VE TELEGRAM İLE BAĞLANTILI DOLANDIRICILIKLAR

WhatsApp ayrıca, OpenAI ile iş birliği yaparak Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık çetesinin faaliyetlerini ortaya çıkardığını da açıkladı.

Dolandırıcılar, ChatGPT aracılığıyla oluşturdukları sahte mesajlarla kullanıcıları WhatsApp sohbetine çekip, ardından Telegram’a yönlendiriyordu. Burada kişilere TikTok videolarına beğeni atma görevi verilerek güven sağlanıyor, ardından "daha fazla kazanmak için" kripto para yatırmaları isteniyordu.

Örneklerde, bazı kullanıcılar “skuter kiralama piramit sistemi” gibi gerçek dışı vaatlerle kandırılmaya çalışıldı.

“DURUN VE DÜŞÜNÜN”

WhatsApp, kullanıcıların dolandırıcılığa karşı kendilerini koruması için şu uyarılarda bulunuyor:

Gelen mesaj gerçek bir işletme gibi mi görünüyor?

Görev ya da istek mantıklı mı?

Sizden hızlı karar vermeniz mi isteniyor?

Mesajdaki kişi gerçekten tanıdığınız biri mi?

Eğer şüphe duyuyorsanız, mesajı gönderenin kimliğini başka bir iletişim yöntemiyle doğrulamanız öneriliyor.