MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWhatsApp'taki hata telefon numaralarını Google'a döküyor
GeriTeknoloji WhatsApp'taki hata telefon numaralarını Google'a döküyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 09.06.2020 - 07:55,Son Güncelleme:

WhatsApp'taki hata telefon numaralarını Google'a döküyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp'taki hata telefon numaralarını Google'a döküyor
Abone Olgoogle-news

WhatsApp'ın 'Tıkla sohbet et özelliği' kullanıcıların canını sıktı. Bu özelliği kullanarak yazışanların telefon numaralarının Google arama sonuçlarına düştüğü öğrenildi.

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden biri olan 'Tıkla sohbet et' özelliği, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir kolaylığı sağlıyor. WhatsApp’ın tıkla sohbet et özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak veriyor. Sohbet etmek istediğiniz kişinin aktif bir WhatsApp hesabı varsa ve siz bu kişinin telefon numarasını biliyorsanız oluşturacağınız bağlantıyı kullanarak bu kişiyle sohbet başlatabilirsiniz.

Oluşturduğunuz bağlantıya tıklandığında otomatik olarak bu kişiyle aranızda bir sohbet açılıyor. Tıkla sohbet et özelliği hem telefonunuzda hem de WhatsApp Web’de çalışabiliyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp'ta biriyle yazışmak için telefon numaralarını rehbere eklemeye artık gerek duymuyor. Ancak tam bu noktada WhatsApp'ın hatasının bu sisteme girilen telefon numaralarını Google arama sonuçlarına düşürdüğü ortaya çıktı.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin kullanıldığı https://wa.me/numara bağlantı formunda numara alanına eklenen telefon numaraları, site operatörünün kullanılmasıyla Google arama sonuçlarında "Message (numara) on WhatsApp" şeklinde listeleniyor. Hal böyle olunca birçok kişinin telefon numarası, Google dizininde herkes tarafından görüntülenebiliyor. Bunun dışında arama sonuçlarındaki bağlantılara tıklayınca, kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyor.

Uzmanlar, bu şekilde 300 bini aşkın WhatsApp kullanıcısının telefon numaralarının internete sızdığını ve Google aramalarında görüldüğünü kaydederken sızan numaraların içinde Türkiye'den de pek çok numaranın olduğu öğrenildi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA: BU HATA DEĞİL, KULLANICI TERCİHİ

WhatsApp ise, yaptığı açıklamada bu durumun bir güvenlik açığından kaynaklanmadığını belirtirken kullanıcılarının gizlilik ayarlarını herkese açık yapmayı tercih ettiklerinde URL'lerin Google botu tarafından indekslendiğine ve bu durumun da herhangi bir sorun teşkil etmediğine dikkat çekildi.

iPhone SE 2020 incelemesiApple, Türkiye'de en düşük fiyatlı telefonu yeni iPhone SE modelini satışa çıkardı. Peki yeni iPhone hangi özelliklerle geliyor? Satın alınır mı? İşte ilk izlenimlerimiz...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle