WhatsApp'taki hata telefon numaralarını Google'a döküyor

WhatsApp'ın yeni özelliklerinden biri olan 'Tıkla sohbet et' özelliği, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir kolaylığı sağlıyor. WhatsApp’ın tıkla sohbet et özelliği, telefon rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerle sohbet başlatmanıza olanak veriyor. Sohbet etmek istediğiniz kişinin aktif bir WhatsApp hesabı varsa ve siz bu kişinin telefon numarasını biliyorsanız oluşturacağınız bağlantıyı kullanarak bu kişiyle sohbet başlatabilirsiniz.

Oluşturduğunuz bağlantıya tıklandığında otomatik olarak bu kişiyle aranızda bir sohbet açılıyor. Tıkla sohbet et özelliği hem telefonunuzda hem de WhatsApp Web’de çalışabiliyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp'ta biriyle yazışmak için telefon numaralarını rehbere eklemeye artık gerek duymuyor. Ancak tam bu noktada WhatsApp'ın hatasının bu sisteme girilen telefon numaralarını Google arama sonuçlarına düşürdüğü ortaya çıktı.

WhatsApp'ın bu yeni özelliğinin kullanıldığı https://wa.me/numara bağlantı formunda numara alanına eklenen telefon numaraları, site operatörünün kullanılmasıyla Google arama sonuçlarında "Message (numara) on WhatsApp" şeklinde listeleniyor. Hal böyle olunca birçok kişinin telefon numarası, Google dizininde herkes tarafından görüntülenebiliyor. Bunun dışında arama sonuçlarındaki bağlantılara tıklayınca, kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyor.

Uzmanlar, bu şekilde 300 bini aşkın WhatsApp kullanıcısının telefon numaralarının internete sızdığını ve Google aramalarında görüldüğünü kaydederken sızan numaraların içinde Türkiye'den de pek çok numaranın olduğu öğrenildi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA: BU HATA DEĞİL, KULLANICI TERCİHİ

WhatsApp ise, yaptığı açıklamada bu durumun bir güvenlik açığından kaynaklanmadığını belirtirken kullanıcılarının gizlilik ayarlarını herkese açık yapmayı tercih ettiklerinde URL'lerin Google botu tarafından indekslendiğine ve bu durumun da herhangi bir sorun teşkil etmediğine dikkat çekildi.