WhatsApp'ta yolladığınız mesaj kendini imha edecek

Gece modu özelliğini aktif hale getiren WhatsApp, sık sık güncelleme çıkarak sürpriz özelliklerle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak ekran görüntüsü internete sızan WhatsApp'ta ilginç bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. Uygulamada otomatik silinen mesaj özelliği test ediliyor. Telegram ve Snapchat'te olduğu gibi kullanıcılar sonradan silinmesi kaydıyla mesaj yollayabilecek. Örneğin bir mesaj yollandığında, daha en başından bu mesajın ne zaman silineceğine karar verebiliyorsunuz: Bu süre bir saat olabileceği gibi, bir gün, bir hafta, bir ay ve hatta bir yıl da olabiliyor.



'Zaman ayarlı bomba' olarak da dillendirilen özelliği kullandığınızda yolladığınız mesajın hemen yanında bir saat simgesi beliriyor. Bu simge, mesajın ayarladığınız süre içinde aktif kalacağı, sonrasında silineceği anlamına geliyor. Bu sayede mesajın silinmesine ne kadar süre kaldığını da anlık olarak görebilme şansınız var.



WhatsApp'ta test aşamasında olmasından dolayı özelliğin ne zaman herkesin kullanımına açılacağı bilinmiyor. Ancak yaz aylarında WhatsApp'tan böylesi bir sürpriz bekleyebiliriz.