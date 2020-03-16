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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:09,Son Güncelleme:/

WhatsApp'ta yolladığınız mesaj kendini imha edecek

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WhatsApp'ta yolladığınız mesaj kendini imha edecek
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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta test aşamasında olan bir özellik, aktif hale geldiğinde kullanıcıların kendini imha eden mesajları yollayabilmeleri mümkün olacak. Peki ama nasıl?

Gece modu özelliğini aktif hale getiren WhatsApp, sık sık güncelleme çıkarak sürpriz özelliklerle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak ekran görüntüsü internete sızan WhatsApp'ta ilginç bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. Uygulamada otomatik silinen mesaj özelliği test ediliyor. Telegram ve Snapchat'te olduğu gibi kullanıcılar sonradan silinmesi kaydıyla mesaj yollayabilecek. Örneğin bir mesaj yollandığında, daha en başından bu mesajın ne zaman silineceğine karar verebiliyorsunuz: Bu süre bir saat olabileceği gibi, bir gün, bir hafta, bir ay ve hatta bir yıl da olabiliyor. 

WhatsAppta yolladığınız mesaj kendini imha edecek

'Zaman ayarlı bomba' olarak da dillendirilen özelliği kullandığınızda yolladığınız mesajın hemen yanında bir saat simgesi beliriyor. Bu simge, mesajın ayarladığınız süre içinde aktif kalacağı, sonrasında silineceği anlamına geliyor. Bu sayede mesajın silinmesine ne kadar süre kaldığını da anlık olarak görebilme şansınız var.
WhatsAppta yolladığınız mesaj kendini imha edecek

WhatsApp'ta test aşamasında olmasından dolayı özelliğin ne zaman herkesin kullanımına açılacağı bilinmiyor. Ancak yaz aylarında WhatsApp'tan böylesi bir sürpriz bekleyebiliriz. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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