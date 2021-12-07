WhatsApp'ta yeni dönem: Tüm sohbetler için süreli mesaj!

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Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp platforma entegre ettiği yeni özelliğini duyurdu.

Geçtiğimiz dönemde süreli mesajları ve fotoğraf ve videoların bir kez görüntülendikten sonra silinmesi sağlayan özelliğini kullanıma sunan WhatsApp, bu özelliğin kapsamını genişletti.

WhatsApp'ın güncellemesi ile tek bir yerden mesajlaşmaları belirli bir sürenin ardından otomatik olarak silinecek şekilde ayarlamak mümkün olacak.

Bunun için kullanıcılarına 24 saat, 7 gün ve 90 gün opsiyonları sunan platform, yeni özelliğini 'Kullanıcılar artık tüm sohbetler için varsayılan olarak süreli mesajları etkinleştirme seçeneğine sahip olacak' sözleri ile duyurdu.

Kullanıcılar bu işlem için daha önce tek tek rehberlerinden kişi seçmek zorundaydılar.

Yeni özellik ile 'süreli mesaj'lar istenilmesi durumunda tüm rehber için aktif edilebilir hale getirildi.

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Zuckerbeg yönetimindeki Facebook 2014 yılında WhatsApp'ı satın almak için 19 milyar dolar ödemişti.