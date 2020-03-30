WhatsApp'ta video paylaşanlara kötü haber

Koronavirüs salgınının etkisi artarak devam ederken, internet kaynaklarının gereksiz kullanılmaması hayati bir önem taşıyor. Bu anlamda önce YouTube ve bazı stream servisleri, görüntü kalitelerini düşürürken, Sony ise PlayStation tarafında oyun indirme hızını düşürmeye karar verdi.

Bu akımın son halkası ise WhatsApp oldu. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ta durum kısmından paylaşılan videoların süresi 30 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü. Yani durum kısmından paylaşacağınız bir videonun uzunluğu 15 saniyeden fazla olamayacak; en azından bir süre...

İlk etapta Hindistan'da başlayan sınırlamanın ilerleyen günlerde tüm ülkelerde aktif olarak görülmesi bekleniyor. WhatsApp'ın durum kısmındaki videolar dışında internet trafiğini rahatlatmak için başka adımlar atıp atmayacağını ise zaman gösterecek.



