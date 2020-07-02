WhatsApp'ta kod ile arkadaş ekleme dönemi başlıyor

WhatsApp'ta biriyle görüşmek için o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor. Ancak hızlı erişimin gerektiği durumlarda rehbere ekleme işlemiyle zaman kaybetmek istemeyenler daha basit bir çözüm arıyor.

WhatsApp ise bu konuda kullanıcıların işini fazlasıyla kolaylaştıracak yeni bir özelliği hayata geçiriyor. QR kod ile arkadaş eklemeyi mümkün kılacak bu özellik sayesinde kullanıcılar boş yere zaman kaybetmeyecek ve ilk kez konuşmak durumunda olduklarıyla QR kodu yardımıyla hızlıca iletişime geçebilecek. Kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.



Güncelleme, bununla da sınırlı kalmayacak. Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu ile de hızlı bir şekilde görüntülü konferans başlatılabiliyor. Bu ikon sadece 8 kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek.

Yeni güncellemenin gelecek haftalarda aktif hale gelmesi bekleniyor.