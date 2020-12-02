WhatsApp'ta kişiye özel duvar kağıdı kullanılabilecek

WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Bu hafta içinde kullanıma sunulması beklenen yeni özellik, kullanıcıların duvar kağıtları üzerinde kişiselleştirme yapabilmesine olanak verecek. Yazışılan kişilere farklı farklı duvar kağıdı atanabilecek.

Şu an için bir duvar kağıdı belirlendiğinde herkesle bu duvar kağıdını kullanmak durumundasınız. Ancak yeni sürümde istediğiniz kişiye istediğiniz duvar kağıdını koyabileceksiniz.

Popüler uygulama, bu güncelleme ile birlikte duvar kağıdı galerisine de yeni eklemeler yapmayı planlyıor. Böylece kullanıcıları için seçenek sayısını artırmış olacak. WhatsApp ayrıca kullanıcıların telefonlarında normal ve karanlık modlar için farklı duvar kağıtları ayarlamalarına da izin verecek.

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Sevdiğiniz kişiler için özel bir duvar kağıdı kullanarak sohbetlerinizi kişisel hale getirin ve bir daha asla yanlış sohbette yanlış mesaj gönderme konusunda endişelenmenize gerek yok."