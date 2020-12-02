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Teknoloji
Haber Giriş: 02.12.2020 - 09:23 | Son Güncelleme:

WhatsApp'ta kişiye özel duvar kağıdı kullanılabilecek

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp'ta kişiye özel duvar kağıdı kullanılabilecek
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Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Kullanıcılar artık yazıştıkları kişiye özel duvar kağıdı seçebilecek.

WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Bu hafta içinde kullanıma sunulması beklenen yeni özellik, kullanıcıların duvar kağıtları üzerinde kişiselleştirme yapabilmesine olanak verecek. Yazışılan kişilere farklı farklı duvar kağıdı atanabilecek.

Şu an için bir duvar kağıdı belirlendiğinde herkesle bu duvar kağıdını kullanmak durumundasınız. Ancak yeni sürümde istediğiniz kişiye istediğiniz duvar kağıdını koyabileceksiniz.

Popüler uygulama, bu güncelleme ile birlikte duvar kağıdı galerisine de yeni eklemeler yapmayı planlyıor. Böylece kullanıcıları için seçenek sayısını artırmış olacak. WhatsApp ayrıca kullanıcıların telefonlarında normal ve karanlık modlar için farklı duvar kağıtları ayarlamalarına da izin verecek.

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Sevdiğiniz kişiler için özel bir duvar kağıdı kullanarak sohbetlerinizi kişisel hale getirin ve bir daha asla yanlış sohbette yanlış mesaj gönderme konusunda endişelenmenize gerek yok."

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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