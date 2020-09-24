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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.09.2020 - 06:50 | Son Güncelleme:

WhatsApp'ta bir fotoğraf bozulmadan nasıl yollanır?

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WhatsApp'ta bir fotoğraf bozulmadan nasıl yollanır?
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WhatsApp'ta yolladığınız fotoğrafların kalitesinin bozulmasını istemiyorsanız çok basit bir yöntem var. Bu özelliği kullanarak fotoğraflarınızda kayıp olmadan karşınızdaki kişiye yollayabilirsiniz.

WhatsApp'ta kullanıcılar sıkça birbirlerine fotoğraf ve video yolluyor. Ancak dikkat ettiyseniz yollanan görüntüler aslında karşı tarafa olduğu gibi gitmiyor ve kalite kaybı yaşanıyor. Bu nedenle sizin telefonunuzla çektiğiniz yüksek çözünürlüklü görüntüler orjinal halini tamamen kaybediyor.

WhatsApp'ın fotoğrafları bozarak yollamasının nedeni ise dosya boyutunu küçülterek hızlıca dosyanın karşı tarafa yollanabilmesini sağlamak. Ancak diğer yandan kullanıcılar da fotoğraflarında kayıp görmek istemediğimden alternatif bir yol arıyor.

İşte tam bu noktada WhatsApp'ın bir başka özelliğini kullanarak fotoğraflarınızdaki kaybı önleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise WhatsApp'ta fotoğraf gönderirken "Fotoğraf ve Video Galerisi" değil, Belge seçeneğini seçmelisiniz.

WhatsAppta bir fotoğraf bozulmadan nasıl yollanır

Belge özelliği, kullanıcıların WhatsApp üzerinden Word, PDF dosyası gibi fotoğraf dışındaki dosyaları birbirlerine gönderebilmesine imkan veriyor. Ancak bu özellik üzerinden fotoğraf da gönderebiliyorsunuz.

Fotoğrafınızı bu özellik ile yolladığınızda kayıp yaşanmayacak ve karşınızdaki kişi fotoğrafı ya da videoyu bozulmadan alabilecek. Bu durum hem Android hem de iOS cihazlar için geçerli.

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