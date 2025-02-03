WhatsApp'ta beklenen özellik nihayet geliyor

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WhatsApp, yeni iOS güncellemesini TestFlight beta programı çerçevesinde yayınladı ve kullanıcıların bir süredir beklediği özellik de böylece nihayet teste açıldı.



Bahsettiğimiz özellik, WhatsApp üzerinden gönderilen "tek gösterimlik" dosyaların sadece telefondan görülebilmesi durumunu değiştirecek.



Uygulamanın 25.2.10.76 kodlu sürümünde, artık kullanıcılar bu tür "tek seferlik" dosyaları bağlı cihazları üzerinden görüntüleyebilecek.

WhatsApp'ı Android üzerinde kullananlara sunulan 2.25.3.7 kodlu betada bu özellik yer alıyordu. Görünen o ki şirket bu çözümü iOS kullanıcılarına da test ettirmek istiyor.



Bu yeni güncelleme ile, WhatsApp'ta gönderilen tek seferlik medyalar artık sadece telefondan değil, hesaba bağlanan diğer cihazlardan da görülebiliyor.



Söz konusu medya türleri arasında görseller, videolar ve sesli mesajlar yer alıyor.



Ancak bu durum, tek seferlik medyaların güvenliğini azaltmıyor. Mesajlaşma şifrelemesi mevcut ve ekran görüntüsü alma, dışarı aktarma ile mesaj içeriğini iletme gibi yöntemler bağlı cihazlarda da tek seferlik medyalar için kullanılamıyor.



Özellik şimdili sınırlı sayıda iOS üzerinde TestFlight uygulamasına sahip WhatsApp kullanıcılarına sunuluyor, ancak önümüzdeki günlerde diğer kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.