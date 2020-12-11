WhatsApp'ın yeni reklam sisteminin detayları belli oldu

Gün geçtikçe kullanıcı sayısını artıran ve güncellemeleriyle birlikte sık sık yeni özellikleri kullanıcısına sunan WhatsApp, bugüne hep karşımıza reklam çıkarmadı. Hatta pek çok kişi WhatsApp'ın nasıl para kazandığını da merak ediyor; zira milyonlarca kullanıcısı olan bir uygulamanın reklam çıkarmayarak nasıl gelir elde edeceği haliyle merak konusu oluyor.

Bu konuda pek çok iddia ortaya atılsa da, en dikkat çekeni WhatsApp'ın kullanıcıların bilgilerini satarak gelir elde ettiği iddiası. Ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadığından bu konuda bir netlik bulunmuyor.

Diğer yandan WhatsApp'ın yeni bir reklam sistemi üzerinde çalıştığı da öğrenildi. WhatsApp, reklamları sohbet ekranlarında kullanıcının karşısına çıkarmayacak. Bunun yerine 'banner' adı verilen reklam türünün kullanılacağı yeni sistem, kullanıcılara uygulamayı görüntülemeye devam etmek için reklama tıklamaya teşvik edecek.



Pek çok uygulama ve oyunda halihazırda reklamlar bu şekilde veriliyor. WhatsApp'ta yazışırken sohbet ekranında reklam çıkmayacak olsa da, WhatsApp'ta bir süre geçirdikten sonra ekranda 15-30 saniyelik reklamların oynaması ve izlemek durumunda kalacağınızı söyleyebiliriz.

WhatsApp'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, 8 Şubat 2021 tarihinde değiştirilecek olan kullanım politikası, kullanıcılara hizmet odaklı reklam göstermeyi hedefliyor.