WhatsApp'ın tepki çeken sözleşmesi ardından Signal’a ilgi arttı - Signal nedir?

'WhatsApp gizlilik sözleşmesi değişikliği' sebebiyle Telegram ve Signal'a olan ilgi arttı. WhatsApp'ın sözleşmesini reddeden kullanıcılar, telefonlarına Telegram ve Signal indirmeye başladı. Türkiye’de en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında Telegram’dan sonra ikinci sırada Signal yer alıyor. Elon Musk’ın WhatsApp’ın alternatifi olarak önerdiği Signal, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

SİGNAL UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Signal, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanır. Tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir. Signal ayrıca kullanıcıların bir Wi-Fi veya iOS, Android ve bir masaüstü uygulamasındaki diğer Signal kullanıcılarına veri bağlantısı üzerinden metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama aynı zamanda grup mesajlaşmasını da destekler.

Signal kullanıcılarıyla yapılan tüm iletişim otomatik olarak uçtan uca şifrelenir. Kullanıcının iletişimini şifrelemek için kullanılan anahtarlar uç noktalarda oluşturulur ve saklanır (örn. Sunucular tarafından değil, kullanıcılar tarafından). Bir kişinin gerçekten iddia ettikleri kişi olduğunu doğrulamak için, Signal kullanıcıları önemli parmak izlerini (veya QR kodlarını tarayarak) harici kanallardan karşılaştırabilir. Uygulama, bir kişinin anahtarı değişirse kullanıcıyı bilgilendirmek için ilk kullanımda güven mekanizması kullanır.

Signal ve Whatsapp arasındaki farklar neler?

Signal’de tüm sesli ve görüntülü aramalarınız, dosya paylaşımlarınız, kısacası uygulama içinde gerçeklesen her şey üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifreleniyor. Yani, biri sizin elinizden telefonunuzu zorla almadığı sürece, hiç kimse araya girip konuşmalarınızı hackleyemez. Ses aramasındaki ağır şifrelemeden dolayı arama bir kaç saniye geç başlasa da ses kalitesi çok yüksek ve Whatsapp’taki kesilmeler yaşanmıyor.

Whatsapp kişi listenizi şifrelemiyor dolayısıyla listeniz ve kimlerle hangi saatte görüştüğünüzün kayıtları, sunucularına kaydediliyor.