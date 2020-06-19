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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.06.2020 - 06:14,Son Güncelleme:

WhatsApp'ın rakibi Telegram'ın yasağı sona erdi

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WhatsApp'ın rakibi Telegram'ın yasağı sona erdi
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Telegram’a yönelik erişim yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un “teröre ve aşırılıkçılığa” yönelik iş birliğine hazır olduğuna yönelik açıklamalarının olumlu yönde değerlendirildiğine işaret edildi.

Telegram, kullanıcılarının yazışmalarına erişim için gerekli bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisiyle (FSB) paylaşmadığı gerekçesiyle Nisan 2018’de Rusya’da yasaklanmıştı. Kararın ardından ülkede binlerce kişi sokağa inerek yasağı protesto etmişti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram’ın toplam 400 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.

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