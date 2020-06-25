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Teknoloji
Haber Giriş: 25.06.2020 - 07:06,Son Güncelleme:

WhatsApp'ın rakibi Telegram'a görüntülü arama özelliği geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp'ın rakibi Telegram'a görüntülü arama özelliği geldi
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Dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her ne kadar pek çok kullanıcı tarafından büyük ilgi görse de, Telegram gibi rakip platformlara olan ilgi de hiç az değil. Özellikle erişim sorunu yaşadığı dakikalarda WhatsApp'tan pek çok kullanıcı kapmayı başaran Telegram, bir dizi yeni özelliğini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'ın ardından dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, bir dizi yeni özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak. Telegram iOS beta sürümüne bakıldığında uygulamanın video görüşme özelliği üzerinde çalıştığı görülüyor. iOS beta sürümünü deneyimleyen kullanıcılar, sesli arama yapabildiği gibi artık görüntülü görüşmeyi de WhatsApp'ta olduğu gibi kolayca yapabiliyor.

Bu özelliği iPhone'larda deneyimlemek için ise önce Ayarlar'a girmeniz ardından da en alt kısımda bulunan Deneysel Özellik anahtarını açıp profil menüsünden Video Araması seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor.

Bu işlemin ardından test aşamasında olan video arama özelliğini Telegram üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdilik Android cihazlara sunulmayan bu özelliğin test aşamasında olduğunu ve yazılımsal hataların bulunabileceğini de hatırlatalım.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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