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Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

WhatsApp'ın rakibi Telegram'a dev güncelleme

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp'ın rakibi Telegram'a dev güncelleme
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Özellikle WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunları sayesinde pek çok yeni abone kazanmayı başaran Telegram, bugüne kadarki en büyük güncellemesini aldı. Peki bu güncelleme beraberinde hangi yenilikleri getiriyor?

WhatsApp'ın güçlü bir alternatifi olan Telegram, her geçen gün yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Uygulama için gelen en yeni güncelleme ise uygulamada pek çok değişiklik yapıyor. Bu güncelleme ile gelen yeniliklerden biri kullanıcıların profil fotoğraflarına kısa video ekleyebilmesi olacak.

Diğer yandan eklenen video editörü özelliği sayesinde de kullanıcılar uygulama içinde videolara müdahale edebilecek ve diledikleri taktirde hareketli video yerine tek kareyi sohbet sırasında profilde paylaşabilecek.

Sohbet sırasında paylaşılan içeriklerin dosya boyutunu 2 GB seviyesine yükselten Telegram, böylece 2 GB'a kadar büyük dosya göndermek isteyen kullanıcılara bu imkanı verecek. Diğer yandan Telegram'a bilgisayardan bağlananlar artık birden fazla hesap kullanabilme olanağına sahip.

Telegram'da üye sayısı 500'ün üzerinde olan grup yöneticilerine önemli yetkiler veriliyor. Örneğin yöneticiler grubun aktivitelerini ve grubun büyüme oranını grafikler eşliğinde görebiliyor.

Uygulamanın bugün için 400 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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