WhatsApp'ın pek bilinmeyen kullanışlı özellikleri

WhatsApp, milyonlarca anlık kullanıcısı olan ve en yakın rakibini açık ara geride bırakan bir anlık mesajlaşma uygulaması. Kullanıcıların SMS alışkanlığını tamamen değiştiren uygulama, biraz da kullanıcıların isteği doğrultusunda bazı değişimler yaşıyor, yeni özelliklerle donatılıyor.

Peki WhatsApp'ın tüm özelliklerine gerçekten hakim misiniz? İşte WhatsApp'ın perde arkasında kalan kullanışlı özellikleri...

Metinleri kalınlaştırma

WhatsApp'ta standart mesajlaşma formatından çıkabilir; yazınızı renklendirebilirsiniz. Eğer yazınızı 'bold' yapmak isterseniz *xxx* yazmanız yeterli. Yani yazacağınız kelimenin veya harfin başında ve sonunda * olmalı. Eğik yazmak isterseniz de _xxx_ yazmanız gerekiyor. Son olarak yazınızın üzerini çizmek istiyorsanız ~xxx~ yazmalısınız.



En çok kiminle yazıştığınızı biliyor musunuz?

WhatsApp, hangi kullanıcılarla ne kadar mesajlaştığınızın da kaydını tutuyor. En çok kimle konuştuğunuzu, yazıştığınızı öğrenmek için Ayarlar>Veri Saklama Alanı ve Kullanımı> Saklama Alanı Kullanımı yolunu takip edin.

WhatsApp'a şifre koyun

Telefon kilidi dışında dilerseniz WhatsApp'a özel şifreleme de yapabilirsiniz. Böylece telefonunuz açıkken de WhatsApp'a girmek için şifreniz gerekecek. Bunun için iPhone'larda Ayarlar>Gizlilik yolunu izleyin ve Ekran Kilidi seçeneğine dokunun. Burada Face ID İste ile devam ederek WhatsApp'a yüzünüzü taratarak girebilirsiniz. Benzer şekilde Android cihazlarda da parmak izi tarayıcınızı kullanarak WhatsApp'ı şifreleyebilirsiniz.



Profil fotoğrafınızı gizleyin

Profil fotoğrafınız olsa bile WhatsApp'a kimlere gösterebileceğinizi belirleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar>Hesap>Gizlilik>Profil Fotoğrafı yolunu izleyin. Burada profil fotoğraflarınızı kimlerle paylaşacağınızı belirleyebilirsiniz. Rehberinizde olmayanların profil fotoğrafınızı görmesini istemiyorsanız Kişilerim seçeneğini seçili bırakabilirsiniz.

Sesleri dinlerken dikkat

Karşınızdaki size bir ses kaydı gönderdiğinde gizlilik ayarlarınızda 'mavi tik' yani okundu bilgisi kapalı olsa bile karşı tarafa sesi dinlediğiniz raporu iletilir. Yani ses kaydını dinleyenler için bunu gizlemenin hiçbir yolu yok. Aynı şekilde karşı taraf da sizin ses kaydınızı dinlediğinde bunu net bir şekilde anlayabilirsiniz, mutlaka 'mavi tik' olacaktır.



WhatsApp'ta fotoğraf yollarken dikkat

WhatsApp'ta yolladığınız mesajı her iki tarafın ekranından da silme şansınız var. Ancak fotoğraf yolladığınızda bunun geri dönüşü yok. Fotoğraflar otomatik olarak telefonlara kaydedilebildiğinden attığınız iletideki metin yok olsa da, fotoğraf veya videoyu silemezsiniz.

WhatsApp'ta hikaye paylaşırken gizlilik ayarlarınıza dikkat

WhatsApp'ta hikaye paylaştığınızda gizlilik ayarlarınıza göre kişiler bu hikayenizi görebilir. Eğer okundu raporu kapalıysa, hikayenizi kimse görüntüleyemeyecektir, unutmayın.

WhatsApp'tan mesaj geldiğinde mesaj içeriğini gizleme

Topluluk içindeyken WhatsApp'ta ekranınıza düşen mesajlar açık şekilde ekrana geldiğinen bundan rahatsızlık duyabilirsiniz. Bunu engellemek için Ayarlar>Bildirimler>Önizlemeyi Göster seçeneğini kapalı tutmanız gerekiyor.