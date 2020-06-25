WhatsApp'ın para gönderme özelliği kapatılıyor mu?

WhatsApp'ın uzun süredir hazırlıklarını yaptığı ve ilk olarak Hindistan'da hayata geçirdiği para transferi özelliği ile kullanıcılar bankacılık uygulamalarına girmeden de WhatsApp üzerinden birbirlerine para yollayabilme şansına sahip oldu. Henüz sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılan özelliğin sorunsuz olduğu görüldüğünde ise dünya geneline yayılması planlanıyor.

Ancak her şey WhatsApp'ın planladığı gibi olmuyor. Brezilya Merkez Bankası'nın yakın takibe aldığı ilgili özelliğin geleceği belirsiz. Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp para gönderme özelliği için uyarıda bulundu ve bu özelliğin kapatılması gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra Visa ve Mastercard’a da konuyla ilgili endişelerini dile getirmeleri gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından WhatsApp'tan açıklama da gecikmedi. Hedeflerinin Brezilya’daki tüm WhatsApp kullanıcılarına dijital ödeme sağlama imkanı sunmak olduğunu belirten WhatsApp yetkilileri, bunu mümkün kılmak için ülke çapında yerel ortaklar ve Merkez Bankası ile çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.



