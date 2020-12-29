Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar duyuruldu.. Yeni dönemde Whatsapp uygulaması bu cihazları desteklemiyor
2021 yılında Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar için yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıma sahip olan Whatsapp, 2021 yılında bazı telefonlarda hizmet vermeyi durduracak. Güvenlik sebebiyle belirli sürüme kadar destek veren Whatsapp, yeni dönemde bazı cihazlarda aktif olmayacak. İşte, Whatsapp'ın çalışmayacağı Android ve İOS telefonlar
Android ve İOS tabanlı çalışan bazı telefonlarda 2021 yılında Whatsapp'ın çalışmayacağı iddia edildi. Bu iddialar çerçevesinde belirli sürümün altında çalışmayan Whatsapp'ın kullanılamayacağı telefonlar belli oldu. Güvenlik sebebiyle bazı cihazlarda kullanılamayacak olan Whatsapp, cihaz sürümüne bağlı olacak. Bu nedenle Whatsapp, güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda çalışmayacak. İşte, Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar
WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLAR
WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2
WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı iOS cihaz, iPhone 4 olacak. Ancak kullanıcılar, iPhone ‘4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S‘ gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı çalıştırabilecek.
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