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Teknoloji
Haber Giriş: 24.12.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı! İşte, yeni güncelleme ile Whatsapp çalışmayacak telefonlar

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Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı! İşte, yeni güncelleme ile Whatsapp çalışmayacak telefonlar
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Dünya genelinde 2 milyara yakın kullanıma sahip olan Whatsapp, 2021 yılında bazı telefonlarda hizmet vermeyi durduracak. Güvenlik sebebiyle belirli sürüme kadar destek veren Whatsapp, yeni dönemde bazı cihazlarda aktif olmayacak. İşte, Whatsapp'ın çalışmayacağı Android ve İOS telefonlar

Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Güvenlik sebebiyle bazı cihazlarda kullanılamayacak olan Whatsapp, cihaz sürümüne bağlı olacak. Bu nedenle Whatsapp, güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda çalışmayacak. İşte, Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar

WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLAR

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı iOS cihaz, iPhone 4 olacak. Ancak kullanıcılar, iPhone ‘4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S‘ gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı çalıştırabilecek.

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