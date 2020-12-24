Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı! İşte, yeni güncelleme ile Whatsapp çalışmayacak telefonlar

Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Güvenlik sebebiyle bazı cihazlarda kullanılamayacak olan Whatsapp, cihaz sürümüne bağlı olacak. Bu nedenle Whatsapp, güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda çalışmayacak. İşte, Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar

WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLAR

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar: HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2

WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı iOS cihaz, iPhone 4 olacak. Ancak kullanıcılar, iPhone ‘4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S‘ gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı çalıştırabilecek.