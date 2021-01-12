WhatsApp'ın alternatifleri neler? Hangi uygulamalar öne çıkıyor?

Her ne kadar WhatsApp 'ın yeni politikası uzun zamandır devam eden fiili durumun ilanından öteye geçmese de son gelişmeler, birçok kullanıcıyı daha güvenli uygulamaları aramaya yönlendirdi.

Bu bağlamda yeni bir mesajlaşma uygulaması seçilirken göz önünde bulundurulması gereken iki hususu hatırlamak gerek.

Bunların ilki, 'uçtan uca şifreleme' (end-to-end encryption, yani mesajı gönderen ve alan kişi dışında kimsenin görememesi) özelliği.

İkincisi de uygulamaların hangi kullanıcı verilerini depoladığı ve üçüncü parti hizmetlerle paylaştığı. Bu iki konuda da öne çıkan uygulamaların başında Signal ve Telegram geliyor.

WhatsApp, iki önemli ücretsiz rakibi Signal ve Telegram gibi güçlü bir uçtan uca şifreleme özelliğine sahip. Ancak WhatsApp'ta doğrudan mesajlar şifrelense bile WhatsApp kendi sunucularında depoladığı meta-veriler (gönderici, alıcı, gönderi zamanı ve gönderen lokasyonu) şifrelenmiyor.

Dahası WhatsApp'ın bu meta-verileri de reklam ve hizmet optimizasyonu için üçüncü şahısların kullanımına açtığı daha önce ortaya çıkmıştı. Bu, WhatsApp'ın güvenilirliği ile ilgili uzun zamandır sektör tarafından eleştirilen bir nokta.



WhatsApp'a alternatif olarak öne çıkan uygulamalar ise şöyle:

Telegram

Kullanımı ücretsiz olan Rusya merkezli anlık mesajlaşma platformu Telegram, WhatsApp'ın en güçlü alternatiflerinden biri. Özellikle WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı günlerde Telegram daha hızlı bir şekilde abone kazanırken, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini zorunlu olarak kullanıcılara kabul ettirmek istemesi de en çok bu uygulamaya yaradı.

Yazışma dışında sesli ve görüntülü aramaya da imkan veren Telegram, aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan da kullanılabiliyor. WhatsApp'tan farklı olarak birden çok cihazda eş zamanlı olarak Telegram hesapları kullanılabilirken, şirket MTProto protokolü kullanıldığı için WhatsApp’tan daha güvenli olduğunu iddia ediyor. MTProto protokolü, Telegram’ın açıklamasına göre, güvenliği, zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve güvenilirlikle uyumlu hale getirmek için zamanla test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edildi.



BiP

WhatsApp'ın bir başka alternatifi ise Turkcell'in geliştirdiği BiP uygulaması. Sesli ve görüntülü aramaya izin veren uygulama, aynı şekilde grup üyeleriyle de sesli ve görüntülü görüşmeye imkan sağlıyor. Bilgisayardan da erişim sağlanabilen BiP'in Windows ve Mac için geliştirilen BiP uygulaması da bulunuyor. Bu sayede BiP'i kullanmak için web tarayıcı kullanma şartı bulunmuyor.

Keşfet bölümüne sahip olan ve kullanıcıların ilgilendiği birçok kanalı ekrana getiren BiP, operatör ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açık durumda. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre BiP uygulamasına 3 günde 4.6 milyon yeni kullanıcı katıldı.

Signal

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, WhatsApp'ın yeni sözleşmesine ilk tepkiyi veren isimlerden biriydi. Musk, Twitter'da yaptığı açıklama 'Signal' mesajını paylaşmıştı. Bu açıklamanın ardından Signal’e ilgi artarken, uygulama mağazalarında en çok indirilenler listesine girmeyi başardı.

Signal, Signal Protokolüne dayalı olarak mesajlaşma için uçtan uca şifreleme kullanıyor. Ayrıca mesajlar veya kullanıcılar hakkındaki meta verileri kaydedilmiyor. Bu uygulama, grup mesajlaşma ve sesli mesajların yanı sıra sesli ve görüntülü aramaları da destekliyor. iPhone, iPad, Mac, Windows, Linux ve Android ile de uyumlu şekilde çalışıyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise Signal’in kurucularından birinin WhatsApp’ın da kurucularından Brian Acton. Signal Vakfı’nın çatısı altında faaliyet gösteren uygulama, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olduğundan kullanıcıların bağışlarıyla geliştiriliyor.

iMessage

Apple’ın WhatsApp’a rakip olarak tasarladığı iMessage uygulaması, son yıllarda daha çok tercih ediliyor. iPhone, iPad, Mac cihazlarda eş zamanlı olarak kullanılabilen uygulama, grup mesajlaşma, konum paylaşımı, mesaj efektleri gibi özellikler sunuyor. Gizlilik kısmı söz konusu olduğunda da iMessage uçtan uca şifreleme desteğine sahip. Diğer yandan iMessage, sadece Apple cihazlarına özel bir uygulama ve Android cihazlarda çalışmıyor.

Viber

Uzun yıllardır WhatsApp’ın bir alternatifi olan Viber, WhatsApp ve diğer popüler mesajlaşma uygulamaları gibi sesli ve görüntülü arama özelliğine sahip. 250 kişiye kadar grup açılabilirken Viber; metin mesajlarını, video ve sesli aramaları, fotoğrafları, videoları ve grup sohbetlerini konuşma uygulamalarında otomatik olarak şifreliyor. Uygulamayı bilgisayar üzerinden kullanabilmek de mümkün.

Dedi

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi uygulaması, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Anlık mesajlaşma platformu olan uygulama, sesli ve görüntülü aramaya da izin veriyor. Uçtan uca şifreleme desteği de sunan Dedi, açık kaynak kodlu bir yazılım.