WhatsApp'a bomba özellik! Çok işinize yarayacak

WhatsApp hesapları bugün için sadece bir telefonda kullanılabiliyor. Bu nedenle telefonunuzda WhatsApp'ı etkinleştirdikten sonra bir başka telefonda WhatsApp uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapamıyorsunuz.

Güvenlik sebebiyle uygulanan bu sistemi esnetmeye hazırlanan WhatsApp, birden fazla cihaz üzerinde aynı hesabın kullanılabilmesi için düğmeye bastı.

WABetaInfo'da yer alan habere göre bir WhatsApp hesabını birden çok cihazda kullanmak yakında mümkün olacak.

WhatsApp'ın diğer cihazlarda çalışması için de QR kodu veya SMS yöntemi kullanılacak. Böylece kullanıcılar dilediği cihazda yazışmaya devam edebilecek ve hesabını kontrol edebilecek.



Yeni özelliğin Android 2.21.1.1 için WhatsApp beta sürümünde göründüğü görülüyor. Özellik, henüz mevcut olmasa da beta test aşamasında olduğunu söylemek mümkün. Android 2.21.1.1 için WhatsApp beta, 2021 için ilk güncellemesi de oluyor ve bu özelliğin yanı sıra yeni hizmet şartları kullanıcılara sunuluyor.



WhatsApp'ın çoklu cihaz desteğinin bir diğer özelliği de her cihaza aynı yetkinin verilmemesi. Örneğin sohbetleri arşivlemek ya da silmek için ana cihaz belirleyeceksiniz. Bu da diğer cihazlardan sohbetleri silemeyeceğiniz anlamını taşıyor.