WhatsApp'a yepyeni emojiler geliyor

Birçok durumda yazı ile anlatılacak ifadeleri çok daha kısa ve net bir şekilde karşı tarafa aktarmamızı sağlayan emojiler, zaman geçtikçe daha gelişiyor ve çeşitleri çoğalıyor. WhatsApp ise bugün için en çok kullanılan uygulamalardan biri ve bünyesinde yoğun bir şekilde emoji kullanıldığından 138 yeni emojiyi kullanıma sunacak.

WhatsApp'ın 2.20.197.6 final sürümüyle birlikte karşımıza gelecek yeni emojilerde geniş bir kitleye hitap eden pek çok farklı tipte emoji dikkat çekiyor.

Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza da gerek yok; sadece WhatsApp'ın ilgili güncellemesini uygulama mağazasından indirmeniz yeterli.













