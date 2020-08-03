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Teknoloji
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:44,Son Güncelleme:

WhatsApp'a yepyeni emojiler geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
WhatsApp'a yepyeni emojiler geliyor
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Popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, bir dizi yeni emojiyi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İşte yakında göreceğiniz o emojiler...

Birçok durumda yazı ile anlatılacak ifadeleri çok daha kısa ve net bir şekilde karşı tarafa aktarmamızı sağlayan emojiler, zaman geçtikçe daha gelişiyor ve çeşitleri çoğalıyor. WhatsApp ise bugün için en çok kullanılan uygulamalardan biri ve bünyesinde yoğun bir şekilde emoji kullanıldığından 138 yeni emojiyi kullanıma sunacak.

WhatsApp'ın 2.20.197.6 final sürümüyle birlikte karşımıza gelecek yeni emojilerde geniş bir kitleye hitap eden pek çok farklı tipte emoji dikkat çekiyor.

Bu emojileri kullanmanız için ek bir ayar yapmanıza da gerek yok; sadece WhatsApp'ın ilgili güncellemesini uygulama mağazasından indirmeniz yeterli.

WhatsAppa yepyeni emojiler geliyor

WhatsAppa yepyeni emojiler geliyor

WhatsAppa yepyeni emojiler geliyor

WhatsAppa yepyeni emojiler geliyor


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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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