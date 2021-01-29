WhatsApp'a bilgisayardan girenlere çok önemli uyarı

Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepki toplayan ve geri adım atmak durumunda kalan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara kaptırırken, diğer yandan yeni özellikleri platforma kazandırmaya devam ediyor.

Uygulamada uzun zamandır bulunan ve kullanıcıların yüz ya da parmak iziyle de sohbet kayıtlarına erişim imkanı sunan özellik bu kez bilgisayarlara geliyor.

Kullanıcılar, bilgisayardan WhatsApp'a erişim sağladıklarında şu an QR kodu taratması gerekiyor. Ancak yeni sistemde bu gerekli olmayacak ve webcam ya da parmak izi tarayıcısı olan bir bilgisayar söz konusu olduğunda QR kodsuz WhatsApp'a erişim mümkün olacak.

WhatsApp Web'e girenler dilerse yüz tanıma özelliğini kullanarak sohbetlerine ulaşacak, dilerse de bilgisayarının ekran kilidini sağlayan parmak izi tarayıcısını kullanabilmeleri mümkün olacak.



Bu yeni özelliklerin aktif olmasıyla birlikte WhatsApp'a bilgisayardan erişim için telefonlar gerekmeyecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek."



