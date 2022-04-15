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WhatsApp yedekleme nasıl yapılır? iOS ve Android için WhatsApp yedekleme işlemi

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WhatsApp yedekleme nasıl yapılır iOS ve Android için WhatsApp yedekleme işlemi

WhatsApp, dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması. Uygulama yeni özelliklerle kendi geliştirirken sohbet geçmişini ve uygulama aracılığıyla gelen fotoğraf ve videoları da saklamak gerekebiliyor. Bunun için de yedekleme yapılıyor. Peki Whatsapp yedekleme nasıl yapılır? iOS ve Android için Whatsapp yedekleme işlemi...

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WhatsApp'ta yapılan konuşmalar, videolar ve fotoğraflar yedeklenerek, telefonun arızalanması veya kaybedilmesi durumunda tekrar ulaşılabilir hale geliyor. Peki WhatsApp'taki mesajlar, fotoğraflar ve videolar nasıl yedeklenebilir?

Whatsapp yedekleme nasıl yapılır?

iPhone'larda yedekleme işlemi için telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın ve 'Ayarlar' sekmesine tıklayın.

Ardından gelen sayfadan 'Sohbetler' sekmesine gidin ve 'Sohbet Yedeği' seçeneğine tıklayın.

Son olarak 'Şimdi Yedekle' butonuna tıkladığınızda işlem gerçekleştirilecektir.

Eğer iCloud'a bağlıysanız, 'Şimdi Yedekle' botununa tıkladığınızda yedekleme işlemi hemen başlayacaktır. Ancak bağlı değil ise uyarı verilecektir. Uyarıdaki talimatları takip ederek iCloud hesabını açıp, yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Android telefonlarda yedekleme için ise ilk olarak WhatsApp uygulamasına girin ve sağ üst köşedeki üç noktalı sembole tıklayın.

Ardından 'Ayarlar' sekmesine gidin ve açılan sayfadan 'Sohbet' seçeneğine tıklayın. Daha sonra 'Sohbet Yedeği' butonuna tıklayın. Gelen ekrandan 'Yedekle' tuşuna basınca işleminiz gerçekleşecektir.

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