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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

WhatsApp Web üzerinden görüntülü görüşme başlıyor

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WhatsApp Web üzerinden görüntülü görüşme başlıyor
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Dünyanın önde gelen popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. WhatsApp Web üzerinden kullanıcılar görüntülü görüşme yapmaya başlıyor.

WhatsApp'ın uygulamasında bulunan pek çok özellik yavaş yavaş WhatsApp Web sürümüne de geliyor. Son olarak gece modunu kullanıma sunan WhatsApp Web, şimdi de sesli ve görüntülü arama özelliğini hayata geçiriyor.

Henüz tarih netleşmese de yeni özelliğin test sürecine girdiği belirtiliyor.

WhatsAppta kişiye özel duvar kağıdı kullanılabilecek
WhatsApp'ta kişiye özel duvar kağıdı kullanılabilecek

WhatsApp Web üzerinden görüntülü görüşme başlıyor

WhatsApp Web'in yeni özelliğini gösteren ekran görüntüsü

Kısıtlı sayıda bir kullanıcının faydalanabildiği yeni özellikler hem web tarayıcısında hem de WhatsApp Web'in Windows uygulamasında kullanılabilecek.

Güncellemenin yeni yılda yapılması bekleniyor.

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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