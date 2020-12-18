WhatsApp Web üzerinden görüntülü görüşme başlıyor

WhatsApp'ın uygulamasında bulunan pek çok özellik yavaş yavaş WhatsApp Web sürümüne de geliyor. Son olarak gece modunu kullanıma sunan WhatsApp Web, şimdi de sesli ve görüntülü arama özelliğini hayata geçiriyor.

Henüz tarih netleşmese de yeni özelliğin test sürecine girdiği belirtiliyor.



WhatsApp Web'in yeni özelliğini gösteren ekran görüntüsü

Kısıtlı sayıda bir kullanıcının faydalanabildiği yeni özellikler hem web tarayıcısında hem de WhatsApp Web'in Windows uygulamasında kullanılabilecek.

Güncellemenin yeni yılda yapılması bekleniyor.



