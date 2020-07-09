WhatsApp Web için gece modu özelliği yayında

Özellikle koronavirüs salgını sonrası evden çalışma sisteminin yaygınlık kazanmasıyla birlikte kullanıcılar, WhatsApp'ı daha çok bilgisayarı başında kullanmaya başladı ve iş amaçlı kullanım oranı da arttı.

Uzun saatler WhatsApp Web'de zaman geçirenlerin göz konforunu düşünen Facebook ise beklenen özelliği aktif hale getirdi. WhatsApp Web için gece modu, kullanıma sunuldu. Kullanıcıların WhatsApp arayüzünü karartması için Ayarlar'a girerek Tema sayfasından koyu modu seçmesi yeterli oluyor.



Ancak WhatsApp Web'e tarayıcı üzerinden girenler bu özelliği kullanabiliyor. Windows uygulamasına henüz bu özellik eklenmediğinden Windows uygulama mağazasından indirdiğiniz WhatsApp'ı kullanırken bu özellikten yararlanamayacaksınız.



