WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? Whatsapp gizlilik sözleşmesi maddeleri için TBMM harekete geçti

WhatsApp sözleşmesi maddeleri için tepkiler gelmeye devam ederken, Whatsapp'ın tartışmalı kararı Meclis'in de gündeminde yer aldı. ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını bildiren sözleşmeye yönelik, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan açıklama geldi. Yayman, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca yürütülen, mevcut yasal çerçevenin vatandaşlara tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

Whatsapp güncelleme bildirisinde "Diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur.’ ifadelerinin tepki çektiği gizlilik sözleşmesi kararı için henüz iptale yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Rekabet Kurulu WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Whatsapp Yöneticisi Will Cathcart, Twitter hesabından sözleşmede kararlı olduklarını bildiren bir paylaşım yaptı. Cathcart,

“Sunduğumuz hizmetten gurur duyuyoruz ve olabildiğince çok kişiye özel, güvenli iletişim sağlamak için teknoloji ve uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu nedenle, uçtan uca şifrelemeye bu kadar kararlıyız ve bu nedenle WhatsApp'ın gizliliğini iyileştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik konusundaki yeniliğimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

WHATSAPP'IN KARARI MECLİS GÜNDEMİNDE

Son günlerde Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini açıklayan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Whatsapp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz." dedi.

Yayman, "Toplantımızda alınan karar gereği TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla Komisyonumuzun paydaşları olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları Komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacaktır. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı TBMM'ye çağıracağız ve onları dinleyeceğiz." bilgisini verdi.

Konuyla ilgili çalışmaların ve değerlendirmelerin Komisyon tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yayman, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca yürütülen, mevcut yasal çerçevenin vatandaşlara tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI

WhatsApp’-ın kişisel verilerini paylaşmaya izin vermeyenlere kullanım engeli getirmesi kararına, Rekabet Kurulu, ‘dur’ dedi. Kurul, aldığı kararla Facebook ve WhatsApp hakkında şikayet olmaksızın, resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Uzmanlara göre, Rekabet Kurulu aldığı bu kararla kullanıcılara dayatılan sözleşme onayını askıya aldı. Bundan sonrası için Kurul, şirketten kullanıcıların hangi verilerini sakladığını, nerede depoladığını, nasıl işlediğini, kimlerle paylaştığını ve ne kadar sakladığını içeren bir savunma isteyecek.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı. AB ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyen Whatsapp güncelleme bildirisinde, "Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. 8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.

WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

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Bağlantılar

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