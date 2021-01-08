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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

WhatsApp sohbetleri Google Drive'a nasıl yedeklenir?

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WhatsApp sohbetleri Google Drive'a nasıl yedeklenir?
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Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni özelliklerle her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Diğer yandan WhasApp mesajlarının yedeklenmesi de ayrı bir önem taşıyor. Peki WhatsApp sohbetleri Google Drive'a nasıl yedeklenir?

WhatsApp yazışmalarını Google Drive'a yedeklemenizle birlikte herhangi bir telefondan dilediğiniz zaman bu yedek dosyaya ulaşabilirsiniz. Yedeklemeyi günlük, haftalık ve aylık yapabilirsiniz. Böylece her seferinde yedeklemek için manuel müdahaleye ihtiyacınız kalmaz. WhatsApp mesajlarınızı Google Drive'a yedeklemek için ise şu adımları izleyin:

WhatsApp’ı açın. Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye dokunun. Bir yedekleme sıklığı seçin. Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını seçin.

Bağlı bir Google hesabınız yoksa sorulduğunda Hesap ekle’ye dokunun ve hesap bilgilerinizi girin. Yedekleme işlemlerinde kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na dokunun.

Önemli hatırlatma: Hücresel veri ağı üzerinden yedekleme yapmanın ek veri ücretlerine neden olabileceğini lütfen unutmayın.

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