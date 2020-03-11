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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

WhatsApp, sahte uygulamalar nedeniyle kan kaybediyor

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WhatsApp, sahte uygulamalar nedeniyle kan kaybediyor
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kendisini taklit eden uygulamalar yüzünden kullanıcı sayısında düşüş yaşamaya başladı.

Quartz’ın yayınladığı rapora göre, WhatsApp’ı taklit eden uygulamalar WhatsApp’ın kullanıcı sayısını büyük oranda düşürüyor. Bunun en büyük örneği ise Afrika’nın internet pazarında birinci sırada orijinal WhatsApp yer alırken ikinci sırada ise GBWhatsApp uygulaması yer alması...

Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bu tür konular için daha önceden önlemini alarak WhatsApp dışındaki bu tarz uygulamaları yükleyenlerin hesaplarının kapanacağını duyurmuştu. WhatsApp modu olarak nitelendirilen bu uygulamaların kullanıcıların dikkatini çekmesinin nedeni ise birçok ek özelliğin bu uygulamada bir araya gelmesi. Bu özelliklerden bazıları birden fazla hesabın aynı anda çalıştırılması, daha büyük dosyaların indirilebilmesi ve silinen mesajların geri yüklenebiliyor olması olarak söyleyebiliriz.

Ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede WhatsApp modu özellikleri kullanılıyor. Ancak WhatsApp’ın önümüzdeki günlerde sahte WhatsApp modlarını kullanan kullanıcılara karşı nasıl bir önlem alacağı belirsizliğini koruyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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