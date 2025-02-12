WhatsApp profilinize sosyal medya hesabınızı eklemek ister misiniz?

Haberin Devamı

Meta bir süredir WhatsApp'ta yeni bir özelliği deniyor. Bu özellik, kullanıcıların sosyal medya hesaplarını, mesajlaşma uygulamasındaki profillerine ekleyebilmesini sağlayacak.



Benzer bir özellik işletme hesapları için mevcut olsa da, geliştirilmekte olan seçenek, normal kullanıcı hesaplarını hedefliyor.

Özellik, WABetaInfo tarafından iPhone için WhatsApp'ın beta sürümünde fark edildi. Şimdilik kullanıcılara sunulmasa da, WABetaInfo'nun haberinde özelliğin nasıl çalıştığı bilgisi yer alıyor.



WhatsApp kullanıcıları sosyal medya hesaplarından profillerine link ekleyebilecek ve diğer insanlar da bu profillere tek bir dokunuşla ulaşabilecek.



Böylece şirket kullanıcıların kendi profil sayfalarını daha da özelleştirebilmesine olanak tanırken, profilleri daha dinamik hâle getirip, buradaki etkileşimi de artırmış olacak.



Instagram şu an için WhatsApp profiline eklenebilecek tek seçenek gibi görünüyor. Ancak gelecekte muhtemelen özellik kullanıma sunulduğunda daha fazla sosyal medya hesabı seçilebilecektir.



En azından yine Meta'nın sahibi olduğu Threads ve Facebook platformlarını eklemek de mümkün olacaktır.



Şimdilik özelliğin beta sürümünden çıkıp çıkmayacağı, ya da ne zaman çıkacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.