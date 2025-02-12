×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

WhatsApp profilinize sosyal medya hesabınızı eklemek ister misiniz?

Güncelleme Tarihi:

#Whatsapp#Sosyal Medya#Profil
WhatsApp profilinize sosyal medya hesabınızı eklemek ister misiniz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:20

Meta'nın popüler mesajlaşma programı yakında kullanıcıların sosyal medya hesaplarını, WhatsApp profillerine ekleyebilmelerine izin verecek.

Haberin Devamı

Meta bir süredir WhatsApp'ta yeni bir özelliği deniyor. Bu özellik, kullanıcıların sosyal medya hesaplarını, mesajlaşma uygulamasındaki profillerine ekleyebilmesini sağlayacak.

Benzer bir özellik işletme hesapları için mevcut olsa da, geliştirilmekte olan seçenek, normal kullanıcı hesaplarını hedefliyor.

Özellik, WABetaInfo tarafından iPhone için WhatsApp'ın beta sürümünde fark edildi. Şimdilik kullanıcılara sunulmasa da, WABetaInfo'nun haberinde özelliğin nasıl çalıştığı bilgisi yer alıyor.

WhatsApp kullanıcıları sosyal medya hesaplarından profillerine link ekleyebilecek ve diğer insanlar da bu profillere tek bir dokunuşla ulaşabilecek.

Böylece şirket kullanıcıların kendi profil sayfalarını daha da özelleştirebilmesine olanak tanırken, profilleri daha dinamik hâle getirip, buradaki etkileşimi de artırmış olacak.

Instagram şu an için WhatsApp profiline eklenebilecek tek seçenek gibi görünüyor. Ancak gelecekte muhtemelen özellik kullanıma sunulduğunda daha fazla sosyal medya hesabı seçilebilecektir.

En azından yine Meta'nın sahibi olduğu Threads ve Facebook platformlarını eklemek de mümkün olacaktır.

Şimdilik özelliğin beta sürümünden çıkıp çıkmayacağı, ya da ne zaman çıkacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Whatsapp#Sosyal Medya#Profil

BAKMADAN GEÇME!