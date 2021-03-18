WhatsApp o iPhone modellerinin fişini çekti

Son dönemde kullanıcılarına zorunlu tuttuğu güncelleme kararı ile gündemde olan WhatsApp bu sefer iPhone kullanıcılarını üzecek bir karar ile karşımızda.

1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın desteği çekeceği iPhone modelleri belli oldu.

WABetaInfo'da yer alan habere göre, WhatsApp iOS 9'a verdiği desteği çekecek.

Başka bir deyişle iPhone 4 ve 4S modelleri artık mesajlaşma uygulamasından güncelleme alamayacak.

Platform ilk etapta bu cihazlardan güncelleme desteğinin çekilecek.

Uygulama, daha sonra ise destek listesinin dışında kalan cihazları kullananların erişimine engel koyacak.

Başka bir deyişle ikinci adımdan sonra WhatsApp, iOS 9 kullanıcıları tarafından erişilemez hale gelecek.

Apple ise yaklaşık iki yıl önce iPhone 5‘in altındaki cihazlarına iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı.