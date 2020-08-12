WhatsApp nasıl para kazanıyor?

Öncelikle akıllardaki sorular şunlar:

WhatsApp para kazanıyor mu?

WhatsApp, reklam göstermeden nasıl gelir elde edebiliyor?

WhatsApp bir gelir kapısı mı yoksa zararına çalışan bir uygulama mı?

WhatsApp'ın gelir yaratması için gelecekte ne gibi adımlar atılması bekleniyor?

WhatsApp, bugüne dek 2.5 milyardan fazla kez cihazlara indirildi. Bu haliyle rakiplerini açık ara geride bırakan bir uygulamadan söz ediyoruz. Ancak uygulamanın gelir modeli hala net olarak anlaşılmış değil.

WhatsApp, aslında tam anlamıyla ücretsiz bir uygulama değil. Herkesten kesilmese de, bazı ülkelerde yıllık ücretlere tabi. Yıllık 1 dolar karşılığında WhatsApp'ı kullanan ülkeler var. Milyonlarca üyeden yılda 1 dolar kazanan WhatsApp için bu bir gelir kapısı.

Ancak WhatsApp'ın asıl gelir kapısı, deklare edilmese de sizin yazışmalarınız. Sizin arkadaşlarınızla, diğer herkesle yaptığınız görüşmelerden anahtar kelimeler otomatik olarak çıkarılıyor ve geliştirilen algoritma sayesinde Facebook'ta ve Instagram'da ilgilenebileceğiniz reklamlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Reklamın doğru kişiye ulaşması çok önemli. Facebook yönetimi de tam olarak bunu yapıyor. Ancak elbette gelir modeli olarak bunu dünya ile doğrudan paylaşma şansı yok. Çünkü bu durum, aynı zamanda kullanıcıların gizlilik haklarının ihlali anlamına geliyor.

WhatsApp, milyonlarca aboneye sahip ve geniş bir veritabanına sahip. Kullanıcıları çok yakından tanıyan bir platformdan söz ediyoruz. Bu veritabanına sahip olduğu için WhatsApp, bugün oldukça değerli bir konumda. Her ne kadar ispatlanmış olmasa da, bu verilerin yer yer satıldığı ve WhatsApp'ın ciddi bir gelir elde ettiği ifade ediliyor.

WhatsApp'ın gelecekte reklam tarafında yeni çalışmalara imza atması bekleniyor. Ancak bu, sohbetlerin arasına reklam koymak şeklinde olmayacak. Hikayeler özelliği çok etkin kullanılmasa da WhatsApp'ın buradan reklamları artırabilmesi mümkün.