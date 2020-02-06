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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 06.02.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

WhatsApp masaüstü uygulamasını kullananlara önemli uyarı

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WhatsApp masaüstü uygulamasını kullananlara önemli uyarı

WhatsApp'ın bilgisayar başındaki kullanıcıların yazışmalarını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği WhatsApp Desktop, bir süredir kritik bir güvenlik açığı taşıyor.

WhatsApp'ta keşfedilen bir güvenlik açığı, popüler uygulamanın sanıldığı kadar güvenli olmadığını ortaya koydu. PerimeterX'ten Gal Weizman, JavaScript'i kullanarak site önizlemelerinin yanlış gösterilebildiğini ve bağlantıların zararlı sayfalara yönlendirilebildiğini keşfetti. WhatsApp'ın masaüstü uygulamasında bulunan açıklar, olta saldırıları düzenlemekte ve zararlı yaymakta kullanılabilir.

Diğer bir deyişle size yollanan link'lerin önizlemesi, masaüstü uygulamasından girdiğinizde çok daha farklı görünürken, aslında içinde zararlı yazılım olma ihtimali oldukça yüksek. 

Weizman, WhatsApp'ın kullandığı İçerik Güvenliği İlkesinde (CSP) bulduğu bir açık sayesinde masaüstü uygulamasında "siteler arası komut dosyası oluşturmayı" (XSS) etkin hale getirdi. chip.com.tr'nin haberine göre bu, Mac ve Windows'ta yerel dosya sistemine okuma erişimi sağlamak anlamına geliyor. İşin daha kötüsü, tüm bunlar gerçekleşirken kullanıcı hiçbir şey fark etmeyebiliyor. Bu tür saldırılar, tek mesajın JavaScript kodunu alıcıya ulaşmadan değiştirerek gerçekleşiyor. WhatsApp'ın masaüstü platformunda mesajı oluşturan kodu bulan Weizman, bunun üzerinde oynayarak mesajları normal şekilde göndermeye devam etti. Bu sayede filtreleri aşmak ve değiştirilmiş mesajı uygulama üzerinden göndermek mümkün oldu.

Weizman, başta da söylediğimiz üzere bağlantı gönderildiğinde görünen web sitesi önizlemelerinin bile değiştirilebildiğini söylüyor.

Bu tür saldırılara karşı korunmak için koda benzeyen mesajlara dikkatle yaklaşmanızda fayda var. Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantıları ise kesinlikle açmamanız gerekiyor.

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