WhatsApp kullanıcıları dikkat: Uygulamayı ele geçiriyor!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu sefer yeni özelliği ile değil bir uyarı ile gündemde.

Özellikle pandemi dönemin evde daha çok vakit geçirmemiz ile günlük alışkanlıklarımız da değişmiş durumda.

Bu durumu fırsata çeviren siber saldırganlar yeni taktikler geliştiriyor. Bunlardan en sonuncusu ise 'FlixOnline' isimli uygulama ile yapıldı.

Söz konusu uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor ancak bu uygulamayı telefonuna indiren kullanıcının WhatsApp hesabı saldırganların eline geçiyor.

Bu aşamadan sonra uygulama WhatsApp mesajlarınıza sizin adına dahi cevap verebiliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, gelen şikayetler sonrası söz konusu uygulamayı uygulama mağazası Play Store'dan kaldırdığını duyurdu.